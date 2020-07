De eerste resultaten van het coronavaccin dat Nederland heeft gekocht zijn positief

Het farmaceutische bedrijf AstraZeneca en de Oxford Universiteit deelden vandaag met de buitenwereld hoe hun onderzoek naar een mogelijk coronavaccin ervoor staat. Het artikel naar de resultaten van het onderzoek staan in het wetenschapsblad The Lancet. Hun middel, AZD1222, is het meest vergevorderde middel dat besmetting met het coronavirus moet voorkomen.

Het coronavaccin van de Britse universiteit van Oxford lijkt veilig en de eerste resultaten van de tests bij zo’n 1100 mensen zijn positief afgerond. Volgens de onderzoekers zijn er geen ernstige bijwerkingen geconstateerd en leidt het vaccin tot de aanmaak van antistoffen en T-cellen tegen SARS-CoV-2, zo blijkt uit de publicatie in The Lancet.

AZD1222 biedt afdoende bescherming

Het is nog wel te vroeg om te concluderen dat het vaccin met de naam AZD1222 afdoende bescherming biedt tegen het coronavirus. 70 procent van de proefpersonen kreeg koorts of hoofdpijn, maar volgens de onderzoekers is dat prima te verhelpen met paracetamol. De antistoffen voorkomen dat virusdeeltjes het lichaam kunnen infecteren en ‘markeren ze’ om opgeruimd te worden. T-cellen kunnen besmette lichaamscellen opruimen.

De onderzoekers hopen op basis van deze resultaten dat het immuunsysteem het virus “onthoudt”, zodat het vaccin mensen voor een langere periode kan beschermen. “We moeten echter meer onderzoek doen voor we kunnen concluderen dat het vaccin voldoende bescherming biedt, en hoe lang die bescherming is”, zegt een van de onderzoekers.

Kansrijk

Nederland heeft samen met drie andere Europese landen een overeenkomst gesloten met farmaceut AstraZeneca voor 300 tot 400 miljoen “kansrijke doses” van het medicijn. Ook de VS en Groot-Brittannië hebben het vaccin besteld. De hoop is dat aan het eind van het jaar duidelijk is of het vaccin ook echt gebruikt kan gaan worden.

Voordat een middel op de markt mag komen, moet het uitgebreid getest worden. AZD1222 zit in fase 3, de laatste stap voordat toezichthouders besluiten over toelating. The Lancet publiceert maandag de resultaten van fase 1, de eerste onderzoeken op mensen om te kijken wat de goede dosis is en of er bijwerkingen zijn.

Meer dan honderd mogelijke vaccins getest

Over de hele wereld worden meer dan honderd mogelijke vaccins tegen het coronavirus getest. Een andere fabrikant, Moderna, wil eind juli beginnen met fase 3-tests. Het bedrijf dat er in slaagt om als eerste een coronamiddel op de markt te brengen, kan hopen op een grote bron van inkomsten.