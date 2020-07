Zuyderland MC: Doorbraak in behandeling van de cytokinestorm bij COVID-19

Onderzoekers van het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen en Heerlen hebben een behandeling gevonden om sterfte te reduceren bij COVID-19-patiënten.De studie van het Zuyderland heeft geleid tot een doorbraak in de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Hierdoor zijn alleen al in Zuyderland tientallen levens gered. Dit baanbrekende nieuws is dinsdag 21 juli bekend gemaakt tijdens een persconferentie in Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen. Het is wereldwijd de eerste wetenschappelijk gepubliceerde studie, die duidelijke positieve resultaten van medicamenteuze behandeling bij COVID-19 aantoont op zowel klinische verbetering als sterfte. Het onderzoek is gepubliceerd in de Annals of the Rheumatic Diseases (ARD), een onderdeel van de British Medical Journal.

Bij ongeveer een kwart van alle coronapatiënten is er sprake van een zogenaamde cytokinestorm, een overdreven reactie van het eigen afweersysteem. De prognose van deze groep patiënten is over het algemeen slecht: ongeveer de helft van deze patiënten overlijdt. De studie onder 172 coronapatiënten met een cytokinestorm toont aan dat behandeling met afweer-onderdrukkende medicijnen – eerst door middel van hoge dosis Prednison, indien nodig gevolgd door Tocilizumab – enorm bevorderende resultaten biedt. De drie belangrijkste conclusies van het onderzoek:

De kans op herstel is 79% hoger en treedt gemiddeld zeven dagen eerder op;

De kans op overlijden is 65% lager;

De kans om op intensive care te moeten worden beademd is zelfs 71% lager.

De groep patiënten (86 personen) bij wie de behandelstrategie met afweer-onderdrukkende medicatie is toegepast, is vergeleken met een vergelijkbare groep patiënten (86 personen) die een behandeling volgens standaardnormen heeft ontvangen. Al deze patiënten zijn ruim zestig dagen lang elke dag opgevolgd door hetzelfde team medisch specialisten.

Impact



In Zuyderland kon door deze behandeling bij elke drie behandelde patiënten, één extra leven worden gered. Door middel van dit wetenschappelijk gepubliceerde onderzoek kunnen vanaf nu in grote delen van de wereld waar de coronacrisis nog niet over zijn hoogtepunt heen is, potentieel tienduizenden overlijdens worden voorkomen. Prednison is een goedkoop middel en bovendien over de hele wereld ruimschoots voorhanden.

De sterfte onder de 86 patiënten die deze experimentele behandeling hebben ondergaan, is 65 procent lager dan patiënten die de standaard zorg hebben gekregen. Het gaat om een behandeling met corticosteroïden. Dat zijn bijnierschorshormonen die ontstekingsremmend werken. Bij onvoldoende effect wordt de behandeling uitgebreid met een medicijn dat de afweerreactie onderdrukt.

Coronahaard



Zuyderland was dit voorjaar een van de zwaarst getroffen ziekenhuizen in Nederland wat betreft het aantal coronapatiënten en de hoeveelheid zorgt die ze nodig hadden. In het ziekenhuis waren van 3 maart tot en met 10 juni ruim 750 COVID-19-patiënten opgenomen. Daarvan lagen 120 mensen op de intensive care. Van alle opgenomen patiënten in het Zuyderland stierf 20 procent.