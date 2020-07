De rijken worden rijker, de armen worden armer

2Doc: Piketty: Capital in the Twenty-First Century

Het gedachtengoed van econoom en filosoof Thomas Piketty kwam al vaker in VPRO’s Tegenlicht aan de orde en begint steeds meer gemeengoed te worden. Het was dan ook niet voor niks dat Piketty in 2014 uitgenodigd werd om in de Tweede Kamer zijn ideeën te delen.Filmmaker Justin Pemberton verfilmde de bestseller ‘Capital in the Twenty-First Century’ van Thomas Piketty.’

De gelijknamige documentaire brengt de ideeën van Piketty helder in beeld en levert een reis op door de geschiedenis van rijkdom en macht. Er wordt afgerekend met de populaire veronderstelling dat de groei van kapitaal hand in hand gaat met sociale vooruitgang en laat een nieuw licht schijnen op de wereld om ons heen en haar groeiende ongelijkheden. De rijken worden steeds rijker, de armen steeds armer, maar Piketty heeft hier een oplossing voor.



Thomas Piketty over de documentaire van Justin Pemberton:“Ik geloof in de taal van de sociale wetenschappen, maar ik vind ook dat het onvoldoende is, en dat het aangevuld moet worden met de taal van romans, cartoons, populaire cultuur, kunst. Laat me nu duidelijk maken dat ik geen filmmaker ben geworden. Ik ben schrijver en sociaal wetenschapper. Maar ik denk dat de film een geweldige aanvulling op het boek is, en ik ben Justin en het hele team dankbaar dat ze het op het scherm hebben gebracht.”



