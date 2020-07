Wanda, de reisgeneeskunde-app van het ITG, informeert nu ook over COVID-19-reisbeperkingen voor uw bestemming

De informatie is gebaseerd op de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken

Wanda, de reisgeneeskunde-app van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen, biedt nu ook geactualiseerde informatie over reisbeperkingen die de Belgische overheid oplegt in verband met COVID-19. De informatie is gebaseerd op de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Wanda is beschikbaar op iOS en Android.

Gezondheid op reis

Het ITG ontwikkelde, als internationaal erkende expert en nationale referentie op gebied van reisgezondheid, vorig jaar een app waarbij gezondheid op reis centraal staat. De gebruiker kan terecht op de app voor informatie over reisgeneeskunde en vaccinaties, en nu ook voor informatie over COVID-19-reisbeperkingen. Wanda is gratis, gebruiksvriendelijk, en bevat alle informatie die ook op de reisgeneeskundewebsite van het ITG te vinden is. Bovendien kan het ITG via de app reizigers een gericht bericht sturen wanneer er zich in een land een uitbraak voordoet en is de informatie ook offline beschikbaar.

Louter informatief

Let wel, Wanda is louter informatief en bevat enkel algemene informatie die op iedereen van toepassing is. Wanda kan geen rekening houden met de specifieke gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan een individu omdat de app geen info heeft over medische voorgeschiedenis en de omstandigheden waarin de gebruiker reist. Wanda vervangt face-to-face-consultaties met medisch personeel niet.

Bron: ITG Antwerpen