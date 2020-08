Aanstaande donderdag weel een persconferentie naar aanleiding van het aantal COVID-besmettingen

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) geven donderdagavond om 19.00 uur een persconferentie waarin ze een update geven over het stijgende aantal coronabesmettingen. Daarnaast kondigen ze “zo nodig aanvullende regionale maatregelen” aan, meldt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag.

Reden is het stijgende aantal besmettingen met COVID-19. Volgens het RIVM is dir vooral toe te schrijven aan familiebijeenkomsten, feestjes en borrels op bijvoorbeeld het werk. Tijdens die gelegenheden zouden mensen zich onvoldoende aan de hygiënemaatregelen en de anderhalvemeterregel houden.

Wat de regionale maatregelen zullen zijn en in welke regiod die er komen is nog onduidelijk, maar de mogelijkheid bestaat dus wel. Het aantal coronabesmettingen in Nederland is de afgelopen weken verdubbeld. Dinsdag 21 juli luidde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de noodklok tijdens de wekelijkse bekendmaking van het aantal besmettingen. Het aantal positieve tests was toen in een week tijd verdubbeld.

Dinsdag meldde het RIVM dat het aantal besmettingsgevallen opnieuw is verdubbeld. In een week tijd zijn ruim 2.500 mensen positief getest op het coronavirus.