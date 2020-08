Pijnstillende ‘bij’ zorgt voor verlichting bij dialysepatiënten

Lokale verdoving door trilling en kou helpt bij prikangst



Met behulp van een klein apparaatje in de vorm van een bij wordt de pijn van het herhaaldelijk prikken verzacht bij dialysepatiënten. Zeker voor mensen met prikangst biedt dit uitkomst. Het kleinood wordt al op de kinderafdeling ingezet bij jonge patiënten, maar het Maastricht UMC+ introduceert het nu voor de eerste keer in Nederland op de dialyse-afdeling.



Normaliter zorgen de nieren ervoor dat het bloed wordt gezuiverd van schadelijke stoffen. In het geval deze organen niet meer goed functioneren, zijn mensen aangewezen op de dialyse. Hiervoor kan de patiënt worden aangesloten op een dialyse-apparaat dat in een aantal uren het bloed zo goed mogelijk zuivert. Patiënten moeten hier gemiddeld zo’n drie keer per week voor naar het ziekenhuis en dat maakt dat het een behoorlijke heeft impact op het dagelijks leven.





Naald



Voor de aansluiting op het dialyseapparaat moet telkens twee prikken worden gemaakt in de arm, met een naald die aanzienlijk dikker is dan een normale spuit van bijvoorbeeld een vaccinatie. “Hoewel patiënten het wel gewend zijn, is het geen prettige ervaring”, zegt dialyse-verpleegkundige Liesbeth de Boer. “Zeker niet als je al prikangst hebt.” Daarom nam De Boer samen met collega Elke Roox een kijkje op de kinderafdeling in het Maastricht UMC+. Daar wordt bij kinderen met prikangst gebruik gemaakt van een klein apparaatje waar een verdovende werking van uit gaat.



Lokale verdoving



Het apparaatje heeft de vorm van een bij en zorgt door een combinatie van trilling en kou voor pijnstilling tijdens het prikken. Door het apparaatje simpelweg een minuut lang op de prikplek te houden, treedt een plaatselijke verdoving op. De Boer: “Je schopt eigenlijk heel lokaal de zenuwen in de war, zodat de pijnprikkels niet worden doorgegeven.” De eerste ervaringen zijn dan ook positief en sommige patiënten zweren erbij volgens de dialyse-verpleegkundige: “Het zijn soms van die kleine dingen die het net een beetje aangenamer kunnen maken en we de angst voor dialyse kunnen verminderen.”

Bron: Maastricht UMC+