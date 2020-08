De Sekszusjes gaan op zomertoer

Na twee succesvolle seizoenen Sekszusjes TV gaan Krista en Marcelle toeren met hun camper door Nederland. De zusjes komen met een nieuwe serie: De zomer van De Sekszusjes. In vier afleveringen onderzoeken ze hoe jongeren uit alle windstreken deze zomer seks en seksualiteit beleven. Hoe is hun eerste zoen, ontmaagding of vakantieliefde?



Door de coronacrisis gaan jongeren deze zomer vooral op vakantie in eigen land: naar schuurfeesten in de Achterhoek, een camping in Renesse en illegale raves in Rotterdam. De Sekszusjes toeren door Nederland en zoeken deze zomer jongeren op. Zo overnachten ze op een camping in Renesse, daar spreken de zusjes een vriendinnengroep die vertellen over hun wedstrijdjes wie het meeste zoent in de vakantie. In De zomer van De Sekszusjes onderzoeken Krista en Marcelle hoe jongeren met diverse achtergronden, uit verschillende delen en culturen in Nederland, over seksualiteit denken en hoe ze deze zomer seks beleven. Altijd vanuit dezelfde missie: openhartige en eerlijke gesprekken over seksualiteit.

Krista en Marcelle: ‘We voelen steeds sterker de behoefte om onder jongeren te zijn, jongeren met allerlei achtergronden. We willen hun vragen en onzekerheden vertalen naar wat wij doen: open en eerlijk over seks praten, het hebben over de gevoelskant van seks. Kunnen zij dat? Vinden zij dat gek als wij dat doen? Is er daarin verschil tussen de Achterhoek en Bloemendaal? Tussen een islamitische wijk en een schuurfeest in Groningen?

Over de makersSekszusjes TV is bedacht, geknutseld en gemaakt door Krista Arriëns, Marcelle Arriëns en Marcel van der Velde. Sekszusjes TV ging over tafel tijdens het juryberaad voor de Zilveren Nipkowschijf, ontving de Hashtag Award voor Beste New Creator, won The Best Social Award voor Beste YouTube-serie, enKrista en Marcelle werden door de Volkskrant uitgeroepen tot mediatalenten van 2020. Daarnaast zijn De Sekszusjes te zien in het theater met hun eerste programma Ongelikt en hebben ze een vaste column in LINDA.meiden.

Vanaf 26 augustus bij de VPRO, elke woensdag 15.00 uur op het YouTube-kanaal van NPO 3.