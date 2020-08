Radboudumc-onderzoek leidt tot vereenvoudigde dosis hiv-medicijn voor kinderen

Resultaten zijn opgenomen in de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO

Voor kinderen die leven met hiv is er nu een aangepaste, eenvoudigere combinatietherapie beschikbaar. Bij combinatietherapie worden twee of drie geneesmiddelen tegelijk gebruikt om hiv te remmen. Eén van die middelen is dolutegravir. Dankzij onderzoek van het Radboudumc is nu duidelijk dat het gebruik van één makkelijk beschikbare tablet van dolutegravir bij kinderen even goede behandelresultaten oplevert als een combinatie van verschillende, minder goed beschikbare tabletten van het middel.

Met name in de landen waar het aantal besmettingen percentueel hoog is en goede zorg minder toegankelijk is, kunnen kinderen hierdoor makkelijker behandeld worden. Deze resultaten, vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet HIV, zijn opgenomen in de behandelrichtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

1,7 miljoen kinderen leven met hiv

Wereldwijd zijn ongeveer 1,7 miljoen kinderen besmet met hiv (het humaan immunodeficiëntievirus, dat de ziekte AIDS kan veroorzaken), waarvan er 1,2 miljoen ten zuiden van de Sahara wonen. Deze kinderen hebben levenslange medicatie nodig om het virus te remmen, zodat ziekte, sterfte en besmetting van anderen voorkomen kan worden. Naar schatting had in 2018 slechts 56% van de hiv-geïnfecteerde kinderen toegang tot goede medicatie. Bovendien is de werking bij kinderen en tieners minder goed dan bij volwassenen.

Al bekend was dat het middel dolutegravir in combinatie met andere medicijnen voor alle hiv-geïnfecteerde volwassenen een goede behandeling is, omdat het middel de virusgroei effectief remt en het virus niet snel resistent raakt. Bovendien is het een veilig en goedkoop middel, dat wijdverspreid beschikbaar is: van hoge tot lage inkomenslanden, voor de WHO een belangrijk uitgangspunt om de gezondheidszorg in verschillende landen gelijk te stellen.

Gebrek aan toegang tot goede behandeling

Daarnaast is ook bekend dat behandelmethoden voor kinderen vaak achterblijven bij die voor volwassenen. In het geval van hiv-remmende behandelingen gold dat kinderen boven de 12 jaar en 40 kilo gewicht dezelfde dosering dolutegravir als volwassenen kregen (dagelijks één tablet van 50 mg). Maar jongere kinderen, of met een lager gewicht, dienden dagelijks twee of meer tabletten te slikken, van een lagere hoeveelheid (10mg en 25mg), een dosering die niet door alle medicijnagentschappen was goedgekeurd.

Hoogleraar David Burger: “Wat hierbij tot problemen leidde: deze lagere doseringen zijn niet makkelijk verkrijgbaar in lage en middeninkomenslanden waardoor nationale programma’s niet goed opgestart konden worden en de kans op fouten in dosering en inname toenam. Bovendien was deze medicatie niet passend voor kleine kinderen van minder dan 20 kilo. De noodzaak was er, kortom, om voor kinderen tot een eenvoudiger en praktischer dosering van dolutegravir te komen.”

Eenvoudigere dosering leidt tot goede resultaten

De studie die Burger met collega’s Pauline Bollen en Angela Colbers van het Radboudumc en collega’s van de Medical Research Council Clinical Trials Unit, University College London heeft opgezet, richtte zich op het simpeler maken van de dosis dolutegravir die kinderen dagelijks moeten slikken, die even goed werkzaam moest zijn en geen extra bijwerkingen moest geven. Dit deden ze door 62 hiv-positieve kinderen tussen de 6 en 18 jaar uit Oeganda en Zimbabwe verschillende doses medicijnen te geven, waarbij rekening werd gehouden met hun gewicht. Ze werden bijna een half jaar gevolgd. Hieruit bleek dat dagelijks één tablet van dolutegravir van 50 mg, dezelfde dosering als volwassenen, goed werkt bij de kinderen en dat hun lichaam op dezelfde wijze op het medicijn reageert als de lastiger te geven dosering. Dit komt de behandeling van de kinderen ten goede.

Als gevolg van deze studie heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO de richtlijnen voor behandeling bij hiv-positieve kinderen aangepast en heeft de FDA recent deze dosering goedgekeurd.

Bron: Radboud UMC