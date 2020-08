Meer snurkers door hitte

Meer mensen hebben tijdens het warme weer last van snurken de rest van het jaar. De snurkkliniek verwacht dat dit komt doordat mensen sowieso slechter slapen door de hitte in de slaapkamer. Mensen blijven langer wakker en drinken wat meer alcohol of gebruiken slaapmedicatie zodat men denkt makkelijker en beter te kunnen slapen.

Echter, later slapen maakt je meer vermoeid, waardoor je eerder gaat snurken, daarbij, alcohol en slaapmedicatie werken spierverslappend, hierdoor ga je nog sneller snurken.

De niet snurker slaapt al wat lichter en slechter omdat het warm is en gaat zich nog sneller storen aan het snurkgedrag van zijn of haar partner.

Nederland telt zo’n 4 miljoen chronisch snurkers. 60% van deze snurkers is man, 40% vrouw. Tijdens het warme weer wordt verwacht dat er een miljoen snurkers meer zijn dan normaal. Snurken wordt veroorzaakt door de tong. Tijdens het slapen verslappen de spieren, daarmee verslapt ook de tongspier en zakt richting de luchtweg. Hierdoor komen er trillingen vrij welke het snurkgeluid zijn.

Bron: Snurken en Apneu Nederland