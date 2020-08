14 t/m 16 augustus in het Stadspaleis Oldruitenborgh in Overijssel

Wat zou er gebeuren als mensen met vitale beroepen, zoals verpleegkundigen, vuilnismedewerkers, pakketbezorgers, en docenten, het voor het zeggen hadden? Ze kregen een heldenstatus de afgelopen maanden. Wat vinden zij hier zelf van? Hoe hebben zij de afgelopen maanden ervaren? En, bovenal: wat hebben ze nodig om ons tijdens de volgende corona-opleving of crisis niet in de steek te laten?

VPRO Tegenlicht organiseert daarom ‘De Top der Onmisbaren 2020’: een ware burgerraad, gevormd door de mensen die tijdens corona zo onmisbaar zijn gebleken. De top vindt plaats van 14 t/m 16 augustus in het Stadspaleis Oldruitenborgh te Overijssel. De gracieuze, luxe omgeving waar de groten der aarden doorgaans het beleid bepalen, wordt nu het toneel van een top die aan juist díe onmisbaren een stem geeft. Acht mensen met een vitaal beroep gaan aan de slag om met elkaar te bepalen hoe zij het op politiek niveau zouden aanpakken. Waar moet meer aandacht naartoe? Wat hebben zij nodig om ons een tweede crisis niet in de steek te laten?

Mensen die we het hardst nodig hebben



We stonden allemaal voor ze te klappen, die mensen uit de beroepsgroepen die we het hardst nodig hebben tijdens de coronacrisis. De meesten van hen vallen binnen beroepsgroepen, die stelselmatig ondergewaardeerd zijn en waar de afgelopen jaren veel om te doen was. Zoals bijvoorbeeld hoeveel ze betaald kregen. Ze kregen een heldenstatus de afgelopen maanden. Hoe hebben zij de afgelopen maanden ervaren? En, wat hebben ze nodig om ons tijdens de volgende corona-opleving of crisis niet in de steek te laten?



Uit hun samenkomst rolt uiteindelijk een advies. Dit advies wordt nadien aangeboden aan Minister-president Rutte en gepubliceerd op vpro.nl/tegenlicht. Tevens wordt van de top een televisie-uitzending gemaakt welke, kort voor Prinsjesdag, op zondag 13 september om 22.05 uur op NPO 2 te zien zal zijn.

