KNRM-redders hebben handen vol aan watersporters in problemen

Deze zomer komt de KNRM vaker in actie voor watersporters dan in de voorgaande zomers. Uit de eerste cijfers blijkt dat de vrijwillige redders van de KNRM in de maanden mei, juni en juli ruim 100 keer vaker gealarmeerd zijn dan in de voorgaande jaren. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat het drukker is op het water doordat veel Nederlanders de zomer in eigen land doorbrengen en hun hun toevlucht op het water zoeken.

Een ongeluk zit in een klein hoekje

De meest voorkomende calamiteiten waarvoor de redders in actie komen, hebben betrekking op de watersport. Het gaat met name om de doelgroep surfers en jachteigenaren of -huurders. Bij de laatste categorie gaat het dan met name om motorstoringen en roerproblemen en het aan de grond lopen van jachten. Speciaal hiervoor heeft de KNRM deze zomer de watersportcampagne ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ gelanceerd waarin tips aan beginnende en gevorderde zeilers en motorbootvaarders worden gegeven.

De belangrijkste regel voor een zorgeloze vakantie is een goede voorbereiding. Eenmaal op het water ben je niet zomaar even aan de wal. Ben je iets vergeten dan kan dat soms vervelende gevolgen hebben. Als KNRM merken we dat elk jaar opnieuw. Meer dan 1.500 keer varen we uit. Soms voor serieus ernstige problemen, maar vaker nog door oorzaken die voorkomen konden worden.

Tien belangrijkste aanbevelingen om problemen op het water te voorkomen:

1. Zorg goed voor je boot en de motor.

2. Kijk alles (apparatuur, motor, staat van de boot) na vóór het vaarseizoen en voor elk vertrek.

2. Zorg voor voldoende schone motorbrandstof.

4. Zorg voor een goede veiligheidsuitrusting voor elk bemanningslid en dat iedereen aan boord weet hoe de veiligheidsuitrusting werkt.

5. Zorg voor recente waterkaarten (op papier en digitaal).

6. Deel je vaarplan met thuisblijvers.

7. Let goed op en houd uitkijk bij het varen.

8. Luister naar de weerberichten en weet waar je heen kunt bij weersverslechtering.

9. Zorg dat iedereen aan boord weet hoe hulp(diensten) gealarmeerd kunnen worden bij een ongeval.

10. Neem praktijkles bij een vaarschool of volg een cursus.

KNRM Helpt-app

De KNRM heeft een gratis Helpt-app waarin je alle informatie voor een goede voorbereiding op je vaartocht vindt. De app bevat weerinformatie, vaarkaarten, informatie over havens en veiligheidsinfo. Via de app vraag je in geval van nood gemakkelijk hulp.

Alarmeringen die via de KNRM Helpt-app worden gedaan, zijn voor zowel assistentie- als daadwerkelijke noodoproepen verdubbeld met voorgaande jaren. Inmiddels heeft de app 50.500 registreerde eindgebruikers. Het aantal gebruikers dat de KNRM Helpt-app gebruikt buiten het inzetgebied van de KNRM, de kleinere plassen en rivieren, stijgt. Alarmeringen die via de Helpt-app op deze manier binnenkomen worden direct doorgezet naar de dichtstbijzijnde meldkamer voor de afhandeling.

Goed doel

Dat er deze zomermaanden meer aandacht is voor de incidenten op het water en onder andere de KNRM die daar als professionele hulpverleningsorganisatie bij betrokken is, komt dat zichtbaarheid en van de vrijwillige hulpverleners ten goede. De KNRM is sinds het jaar 1824 een goed doel, dat zich al bijna twee eeuwen staande weet te houden op donaties van donateurs, giftgevers en nalatenschappen. Er komt geen overheidssteun aan te pas. Het is prachtig om te zien dat steeds meer Nederlanders het wellicht vanzelfsprekende maar ook levensreddende werk van de vrijwillige redders waarderen.

Word vrijwilliger

De 45 reddingstations van de KNRM liggen aan de kust en aan het ruime binnenwater en worden bemand door in totaal 1.400 vrijwilligers. Binnen een reddingstation zijn verschillende functies, want naast de redders die het water op gaan, zijn bijvoorbeeld ook vrijwilligers nodig voor het bestuur van het reddingstation. Woon je in de buurt van de KNRM-reddingstation en heb je interesse? Kijk voor de vacatures op www.knrm.nl/vacatures

Bron: KNMR Communicatie & Fondsenwerving