Nieuwste prototype exoskelet van TU Delft team helpt mensen met een dwarslaesie 6 belangrijke obstakels te overwinnen

Project MARCH team bereikt ondanks corona belangrijke mijlpaal in de voorbereiding op Internationale Bionische Spelen

Op 20 augustus presenteert Project MARCH, een team van TU Delft studenten, hun vijfde prototype exoskelet in de Broodfabriek te Rijswijk. Een exoskelet is een motorisch robotisch harnas waardoor mensen met een dwarslaesie weer kunnen opstaan en lopen. In het dagelijkse leven ervaren mensen in een rolstoel veel obstakels, bijvoorbeeld het passeren van een trap. Sjaan, die zelf een dwarslaesie heeft, is piloot van het vijfde team en gaat tijdens de presentatie zes, voor een gemiddelde rolstoelgebruikers bijna onmogelijke, obstakels achter elkaar proberen te overkomen. Dit zal ze voor het eerst in de geschiedenis van Project MARCH proberen. Ze blijft het fantastisch vinden dat ze met het exoskelet naast lopen, nu ook een trap op een ‘normale’ manier kan op- en aflopen. ‘Persoonlijk vind ik de gezondheidsvoordelen het belangrijkste’, vertelt piloot Sjaan. Door te staan en te lopen krijgt ze meer lucht binnen en wordt de huid waar ze op zit sterker omdat hier niet meer continu druk op wordt uitgeoefend.

Overkomen dagelijkse obstakels

Waar komen deze zes genoemde obstakels vandaan? Deze obstakels zijn afgeleid van de wedstrijd waar Project MARCH aan mee doet: de Cybathlon, een wedstrijd die eens per vier jaar plaatsvindt. Tijdens de Cybathlon nemen mensen met een fysieke beperking het tegen elkaar op en trotseren zij alledaagse obstakels met behulp van technische ondersteuning. De teams die meedoen bestaan altijd uit een piloot en een ontwikkelaar van de technologische ondersteuning. Deze werken nauw met elkaar samen. Er zijn in totaal zes disciplines, waardoor het ook vaak de Bionische Spelen wordt genoemd. Dit jaar zouden er in totaal 18 teams van over de hele wereld deelnemen in de zogenaamde ‘Powered Exoskeleton Race’. Door het coronavirus kunnen de Bionische Spelen helaas niet in zijn oorspronkelijke vorm plaatsvinden en zijn daarom omgedoopt tot een virtuele wedstrijd op een nader te bepalen datum. Toch wil het Delftse team laten zien dat Sjaan alle zes de obstakels met behulp van het exoskelet wél achter elkaar kan overkomen. Het is voor het eerst dat een team bij Project MARCH dit kan waarmaken! Elk obstakel weerspiegelt een uitdaging uit het dagelijkse leven. In de bijlage is te zijn welke uitdagingen dit zijn.

Innovatie gaat door tijdens corona



Het coronavirus had voor iedereen gevolgen, zo ook voor het Project MARCH team. Door de intelligente lockdown was het team genoodzaakt thuis te werken. Maar zo gauw de maatregelen het toelieten ging het team op zoek naar een nieuwe werkplek. Helaas was deze werkplek van korte duur, en was de zoektocht al snel heropend. Iets wat de situatie van het exoskelet ook weerspiegeld. Daar kwamen ook vaak onverwachte tegenslagen, maar net zoals het team gaf het exoskelet ook niet op en doet het nu zo goed als nooit tevoren. Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van het team zorgden ervoor dat er niet werd opgegeven. Ook piloot Sjaan had hier haar aandeel in, niet zonder reden: ‘Ik vind het fantastisch samen te werken met een jong enthousiast en gedreven team aan de innovatie van het exoskelet, met als doel om in de toekomst mensen met

een dwarslaesie telkens een stukje meer onafhankelijkheid te kunnen bieden’. Het team heeft dan ook bewezen dat innovatie zelfs tijdens deze coronatijden mogelijk blijft en dat ze grote stappen hebben gezet op het gebied van exoskelet technologie.