Technische briefing over ontwikkelingen coronavirus – dinsdag 11 augustus

Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) krijgen dinsdag 11 augustus van 13.00 uur tot 15.30 uur een technische briefing over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Tijdens de technische briefing wordt onder meer ingegaan op de actuele cijfers met betrekking tot de coronabesmettingen, de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek. De Kamerleden keren hiervoor terug van het zomerreces.

De briefing wordt verzorgd door Jaap van Dissel, directeur Infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Nicolette Rigter, directeur Publieke Gezondheid bij de GGD regio Utrecht.

Algemeen overleg of plenair debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus – woensdag 12 augustus

Op woensdag 12 augustus vindt er vooralsnog een algemeen overleg plaats over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Kamerleden van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) keren hiervoor terug van het zomerreces. Minister De Jonge van VWS komt voor het debat naar de Kamer. De Kamerleden hebben hem verzocht om uiterlijk 10 augustus een brief te sturen met relevante informatie ter voorbereiding op het overleg. Daarnaast staan er op de agenda ook een aantal stukken die eerder naar de Kamer zijn gestuurd. Bekijk hier het volledige overzicht.

Voorzitter roept Tweede Kamer bijeen

Op verzoek van dertig Kamerleden roept Voorzitter Khadija Arib de Tweede Kamer bijeen op woensdag 12 augustus om 11.15 uur. Aan de orde is dan de regeling van werkzaamheden. Lodewijk Asscher (PvdA) doet daar het voorstel om een plenair debat te houden over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Wanneer een meerderheid instemt met dit verzoek en er besloten wordt om op diezelfde dag een plenair debat te houden, dan zal het algemeen overleg van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de ontwikkelingen rondom het coronavirus komen te vervallen

Debatten in het reces

Tijdens een reces zijn er doorgaans geen vergaderingen in de Kamer. Toch blijven de Kamerleden de actualiteit volgen en is het altijd mogelijk om in het reces een debat te voeren, zoals in dit geval over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Gevolgen coronamaatregelen voor organisaties

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus goed kunnen beoordelen. Daarom vroeg zij bedrijven, organisaties en instellingen eind april te beschrijven welke gevolgen zij ondervinden van de maatregelen. Deze zogeheten internetconsultatie heeft 149 bruikbare openbare reacties opgeleverd. Deze zijn samengevoegd in een bundel. Daarnaast gaven 29 organisaties geen toestemming en hun reacties zijn alleen voor intern gebruik gedeeld met de leden. Kamerleden uit de commissie lezen alle bijdragen en kunnen die gebruiken in de debatten over de coronamaatregelen.

Lees de 149 openbare reacties in de bundel (pdf).

