Verplichte quarantaine voor mensen die uit bron- en contactonderzoek naar voren komen

Er komt een verplichte quarantaine voor mensen die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen als mogelijk besmet met het coronavirus. Dat laat minister De Jonge (Volksgezondheid) weten aan de Tweede Kamer. Dat geldt voor mensen bij wie (nog) niet is vastgesteld door de GGD dat ze het virus hebben, maar die wel in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is.

Thuisquarantaine bij aankomst in Nederland

Sommige landen of bepaalde delen van landen hebben een oranje reisadvies (vakantiereizen afgeraden, alleen noodzakelijke reizen) of rood reisadvies (reizen afgeraden). Dit advies heeft mogelijk te maken met de gezondheidssituatie in die landen door het coronavirus.

Reizigers uit een land met een oranje of rood reisadvies krijgen op het moment van aankomst in Nederland het dringende advies 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan. Ook als er geen klachten zijn die lijken op corona. Deze quarantaine in Nederland kan ook in een vakantie- of tijdelijk verblijf, zoals een hotel.

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, naar de kinderopvang en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.

Kinderen tot 4 jaar blijven thuis.

Verder wil de minister alle reizigers uit oranje gebieden verplichten om in quarantaine te gaan. Nu is dat nog een dringend advies.

Reist u naar Nederland vanuit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft op het moment dat u aankomt in Nederland? Dan kan de Nederlandse overheid u dringend adviseren 14 dagen in thuisquarantaine te gaan. U leest in het reisadvies per land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)of thuisquarantaine bij terugkomst een dringend advies is.Installeer de Reisapp van BZom altijd de meeste actuele informatie over het reisadvies te bekijken.

Het dringende advies om 14 dagen in thuisquarantaine te gaan geldt ook als u geen klachten heeft die lijken op corona. Deze quarantaine in Nederland kan thuis, maar ook in een vakantie- of tijdelijk verblijf, zoals een hotel.

Wie vanaf medio augustus terugkeert via Schiphol kan zich daar laten testen. Ook als zij geen klachten hebben. Alle reizigers uit een gebied of land met een oranje of rood reisadvies gaan 14 dagen in thuisquarantaine. Ook bij een negatieve testuitslag geldt 14 dagen thuisquarantaine.

Als u tijdens de quarantaine klachten ontwikkelt die lijken op corona, dan neemt u contact op met de GGD om zich te laten testen. In het reisadvies per land van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) staat of thuisquarantaine bij aankomst in Nederland een dringend advies is. De regels voor de thuisquarantaine staan op de pagina In thuisquarantaine bij terugkomst uit land met oranje of rood reisadvies. Ook staan daar de groepen die uitgezonderd zijn van (thuis)quarantaine.

De maatregel gaat gefaseerd in, schrijft De Jonge, in overleg met de veiligheidsregio’s en de GGD’s. De verplichting wordt in de tweede helft van volgende week van kracht. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad, de koepel van veiligheidsregio’s, zegt het eens te zijn met de maatregel. “We hebben er zelf om gevraagd. We ondersteunen dit.”

De Jonge gaat alle veiligheidsregio’s een aanwijzing geven om de verplichte quarantaine voor mensen die uit het bron- en contactonderzoek naar voren komen te regelen. Voor wat betreft de mensen die uit de contactonderzoeken naar voren komen zet hij de Wet publieke gezondheid in, een wet die al geldt en dus niet door de Tweede Kamer hoeft te worden behandeld.

Wie zich niet aan een opgelegde gedwongen quarantaine houdt, is strafbaar en kan voor de rechter worden gebracht. Welke strafeis hierbij hoort, moet nog worden uitgewerkt door het OM.

Toename van aantal besmettingen

Deze week nam het aantal coronagevallen opnieuw toe. Bij 4036 mensen is het coronavirus vastgesteld, een week eerder waren het er 2588.

Tegelijkertijd blijft het aantal ziekenhuisopnames en doden stabiel. Die aantallen namen de afgelopen weken licht toe. Nu is het aantal opnames licht gedaald, van 44 naar 38. Het aantal doden steeg licht, van 6 naar 9.

In maart en april was het aantal doden en opnames nog veel hoger. In de week van 7 april werden bijvoorbeeld 2700 mensen opgenomen in het ziekenhuis en overleden er ruim 1000 mensen.

Bron: Rijksoverheid