DocLine introduceert digital first huisartsenzorg

Eerste huisartsenpraktijk van de toekomst opent in Utrecht

Op 1 september 2020 opent DocLine in Utrecht de eerste digital first huisartsenpraktijk in Nederland. DocLine is een concept van zorgaanbieder Arts en Zorg die momenteel aan bijna 200.000 patiënten eerstelijnszorg levert, vanuit 28 gezondheidscentra en praktijken verspreid over heel Nederland.

Contact op een prettig moment

DocLine koppelt uitgebreide digitale zorgverlening aan een goed uitgeruste, maar kleinere praktijkruimte. Nicole van der Meulen-Diebels, eindverantwoordelijke van DocLine: “Een steeds grotere groep patiënten wil contact met de huisarts op een voor hen prettig moment, zonder daarvoor naar de praktijk te hoeven komen.

Consulten op afstand

Fysieke eerstelijnszorg zal niet verdwijnen, maar meer dan de helft van de consulten kan prima op afstand. Dat hebben we in coronatijd ook kunnen ervaren. Daarom kiezen we bij DocLine in eerste instantie voor digitaal en pas fysiek als dat echt nodig is.”

De huidige eerstelijnszorg biedt de patiënt nog weinig keuze in tijd, plaats en soort van zorg. DocLine gelooft juist in doelgroepgerichte zorg waarbij de patiënt zelf kan kiezen hoe en wanneer hij contact heeft met de huisarts. Patiënten van DocLine kunnen op ieder moment van de dag in een digitale omgeving vragen stellen, een afspraak maken, medicijnen aanvragen, labuitslagen bekijken en hun medisch dossier inzien. Een eerste consult met de huisarts vindt via videobellen of telefonisch plaats zonder tussenkomst van een doktersassistent; en als het nodig is, volgt er een fysiek consult op de praktijk. Daarnaast worden de huisartsen van DocLine-praktijken ondersteund door een professioneel team van huisartsen en assistenten die buiten de reguliere praktijkuren de zorg op afstand overnemen. Hierdoor hebben patiënten de hele week – ook ‘s avonds en in het weekend – de mogelijkheid om een huisarts te spreken of via chat eenvoudige zorgvragen te stellen.

Eerstelijnszorg toe aan vernieuwing

De eerstelijnszorg staat zwaar onder druk in Nederland. Er zijn niet genoeg opvolgers voor huisartsen die nu met pensioen gaan, met name in krimpgebieden. In grote steden ontstaan tekorten aan doktersassistenten en verpleegkundigen. En intussen verandert en neemt de zorgvraag alleen maar toe. Om die vraag op te vangen, krijgt de huisarts er meer taken bij. Tegelijkertijd verwacht de patiënt steeds meer flexibiliteit en dienstverlening. “Als we over vijf jaar nog dezelfde goede kwalitatieve huisartsenzorg willen hebben in Nederland dan moeten we nu gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden. Binnen het DocLine-concept zijn we in staat de toenemende vraag naar eerstelijnszorg beter het hoofd te bieden, waardoor we op langere termijn bijdragen aan het toegankelijk houden van goede eerstelijnszorg,” aldus Van der Meulen-Diebels.

