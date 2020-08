MDxHealth klaar voor nieuwe fase in ontwikkeling

Hoewel de coronacrisis niet aan MDxHealth voorbij zal gaan, begon het bedrijf goed aan 2020. De cijfers van het eerste kwartaal waren prima en in mei werd bekend dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij MVM 13 miljoen euro in het bedrijf steekt. Willem Melchers, executive vice president Lab Operations en MDxHealth BV in Nijmegen, licht de ontwikkelingen toe.

Net zoals de meeste biotechbedrijven zal MDxHealth voor het tweede kwartaal van dit jaar minder goede bedrijfsresultaten presenteren dan aanvankelijk verwacht. De angst voor het coronavirus zorgde vrijwel overal voor een daling van het aantal patiënten dat het ziekenhuis bezocht voor diagnose, controle of behandeling. Dat zal ook negatieve consequenties voor de bedrijfsresultaten van MDxHealth hebben.

Moleculaire diagnostiek

Willem Melchers, die de Nijmeegse vestiging van het bedrijf op de Novio Tech Campus leidt, gaat uit van een tijdelijke dip die de verdere uitbouw van het bedrijf alleen wat zal vertragen. Het nieuws in de voorafgaande maanden gaf voldoende aanleiding voor dat vertrouwen. In het eerste kwartaal van 2020 waren de resultaten – ondanks de beginnende crisis – nog prima. De omzet van MDxHealth, gespecialiseerd in moleculaire prostaatdiagnostiek, steeg met bijna 25 procent van 4.7 miljoen naar 5.9 miljoen dollar. Bovendien werd eind april bekend gemaakt dat de Amerikaanse investeringsmaatschappij MVM bijna 13 miljoen euro in MDxHealth investeert.

Amerikaanse investeerder

Melchers: “We zijn nog steeds een bedrijf in ontwikkeling. Die ontwikkeling wordt gedicteerd door de winst uit de bedrijfsvoering. Daarom is het mooi dat we met MVM een externe investeerder hebben binnengehaald die toekomst ziet in dit bedrijf. Van oudsher zitten er al vooral grote investeerders in MDxHealth, omdat de wortels van het bedrijf in België liggen. Met een Amerikaanse investeerder aan boord worden we nog beter zichtbaar in de Verenigde Staten. Dat is een positieve ontwikkeling, ook omdat 80 tot 90 procent van onze mensen in de VS zit.”

Verandering in management

In dat opzicht past de investering ook bij de recente verandering die de afgelopen periode in het management van MDxHealth heeft plaatsgevonden. Zowel de Nederlandse bestuursvoorzitter Jan Groen (CEO) als de Belgische financieel directeur Jean Marc Roelandt (CFO) hebben het bedrijf verlaten en zijn vervangen door Amerikanen. De huidige CEO is Michael K. McGarrity en Ron Kalfus is de financiële topman geworden. Ook de salesdirector (CCO) John Bellano is Amerikaan. “Het management is nu inderdaad minder Europees”, zegt Melchers, “maar dat maakt het ook interessant. Zeker vanuit het perspectief om door te groeien, kan het een positieve ontwikkeling zijn. Het overgrote deel van het bedrijf zit in de VS en dan kan het helpen als we daar ook bestuurlijk wat nadrukkelijker aanwezig zijn en voor belangrijke partijen beter zichtbaar worden.”

Overname NovioGendix

De Nijmeegse vertegenwoordiging in MDxHealth heeft alles te maken met de overname van NovioGendix in 2015. NovioGendix, een spin-off van het Radboudumc met Willem Melchers (CEO) en Jack Schalken (CSO) aan het hoofd, had een moleculaire test ontwikkeld voor de diagnose van prostaatkanker in urine. Voor MDxHealth betekende die test een ideale aanvulling van hun portfolio. Anderzijds kreeg NovioGendix via de salesforce en het marketingapparaat van MDxHealth meteen goede toegang tot de medische markt. Beide partijen zagen zo voordeel in de samenwerking.

Onderzoek op Novio Tech Campus

“Belangrijk punt in die overname was de toezegging dat alle werknemers van NovioGendix konden overgaan naar MDxHealth, zegt Melchers. “Daarmee kwam het zwaartepunt van de moleculaire diagnostiek en ontwikkeling van nieuwe producten van MDxHealth feitelijk ook in Nijmegen te liggen. Vanuit onze locatie bij Sanquin, naast het Radboudumc, is het onderzoek vervolgens verhuisd naar de Novio Tech Campus. Hier beschikken we over uitstekende labfaciliteiten en bestaat de mogelijkheid om verder uit te breiden.”

Terug op het oude nest

Na de overname door MDxHealth blijven zowel Melchers als Schalken wat meer op afstand – als consultant – bij MDxHealth betrokken. Wanneer Melchers in 2017 door het bedrijf wordt gevraagd om de Nijmeegse operaties te gaan leiden, keert hij echter terug op het oude nest. Voor een dag in de week. De andere dagen blijft hij als medisch moleculair microbioloog verbonden aan het Radboudumc. Ook Jack Schalken is als hoogleraar Experimentele Urologie nog altijd aan het Nijmeegse academische ziekenhuis verbonden. Dat maakt de lijnen tussen onderzoek en bedrijfsleven kort en is een manier waarop de ‘impact on healthcare’ kan worden vormgegeven die het Radboudumc voorstaat.

Strategie

De belangrijkste producten van MDxHealth zijn SelectMDx, de test die in feite door NovioGendix is ontwikkeld, en ConfirmMDx. De eerste test spoort prostaatkanker op in urine, de tweede test checkt bij mannen met een negatief biopt of ze inderdaad geen prostaatkanker hebben. Melchers: “In de VS is ConfirmMDx het belangrijkste product, maar daar gaan we SelectMDx nu ook verder uitrollen. In Europa bouwen we SelectMDx verder uit en wordt ConfirmMDx nog niet aangeboden. Daarvoor zouden we eerst het hele CE-goedkeuringstraject moeten doorlopen, wat veel tijd en geld kost. We kiezen voor een verdere ontwikkeling van de producten in de pijplijn, met InformMDx voorop. Een omvattende test waarmee de ontwikkeling van prostaatkanker nog beter kan worden gevolgd. Verder ontwikkelen we testen voor andere aandoeningen, zoals blaaskanker en zijn we in samenwerking met een ander bedrijf bezig met het opzetten van een Point-of-Care test voor prostaatkanker.”

Perspectief

Nu de eerste coronagolf over het hoogtepunt is, begint ook de vraag naar testen weer aan te trekken. “We leven in het optimisme dat het vanaf nu weer beter gaat”, zegt Melchers. Hij benadrukt dat MDxHealth een gezond bedrijf is met enthousiaste en gemotiveerde mensen die op de Nijmeegse locatie voor groot deel afkomstig zijn van het Radboudumc. “Met de recente ontwikkelingen denk ik dat we als bedrijf de toekomst zonnig tegemoet kunnen zien.”