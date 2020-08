Ook in de toekomst zorg dichtbij in Boxtel

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de Liduinahof 35 in Boxtel gaat verbouwen. De verbouwing start eind oktober 2020 en duurt tot en met juni 2021. Tijdens de verbouwing blijft het JBZ in Boxtel geopend. De openingstijden blijven hetzelfde. Patiënten kunnen er terecht voor alle gebruikelijke spreekuren en onderzoeken.

De verbouwing is nodig omdat het JBZ ook in de toekomst zorg dichtbij wil blijven bieden in Boxtel. De faciliteiten in het gebouw worden vernieuwd, ruimtes worden efficiënter ingericht en de locatie krijgt een eigentijdse uitstraling, passend bij de stijl van de andere locaties. De dienstverlening van het JBZ in Boxtel blijft na de verbouwing hetzelfde.

Tijdelijke verhuizing



Sommige spreekuren en onderzoeken zitten tijdens de verbouwing tijdelijk op een andere plek in hetzelfde gebouw. Op 19, 20 en 21 augustus staat de tijdelijke verhuizing gepland. Tijdens de verhuisdagen kunnen patiënten gewoon in Boxtel terecht voor het laten maken van röntgenfoto’s, echo’s, (niet urgente) hartfilmpjes, bloedprikken en de Trombosedienst. Bij de ingang van het gebouw staat aangegeven waar patiënten terecht kunnen.

Zorg dichtbij



Als JBZ vinden we het belangrijk om zorg op maat te leveren, dichtbij huis. Daarom hebben we naast de hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch ook locaties in Boxtel, Drunen, Rosmalen en Zaltbommel. De locatie Boxtel is het grootst, na de hoofdlocatie.

Uitgesteld



De verbouwing van het JBZ in Boxtel zou eigenlijk al in mei 2020 van start gaan. Vanwege het coronavirus is de verbouwing toen uitgesteld. Op de verdieping waar het JBZ tijdelijk naartoe zou verhuizen, werd toen een corona-afdeling ingericht voor patiënten met psychogeriatrische problemen. De corona-afdeling is inmiddels gesloten.

Bron: Jeroen Bosch Ziekenhuis