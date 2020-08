Prijs voor FreeStyle Libre sensor in Frankrijk per stuk maar liefst €22,80 lager dan in Nederland, hoe kan dit??

Per 1 juli kost een Freestsyle Libre sensor in Frankrijk nog slechts €37,- en er komt nog €0,10 ecotax. Het betreft een nieuwe prijsverlaging voor FreeStyle Libre sensor in Frankrijk. Voor 1 juli was de FreeStyle Libre sensor al zo'n €20,- goedkoper dan in Nederland. Mensen die hem zelf moeten aanschaffen betalen €59,90 in de webshop van Abbott. De prijsdaling werd op 15 mei aangekondigd is het Publicatieblad. Dit medische hulpmiddel had in Frankrijk al eerder twee prijsverlagingen gehad: in juli 2018 ging de prijs al met 5 euro omlaag en in januari 2019 werd er weer een prijsverlaging doorgevoerd van €5,-. De initiële prijs was in Frankrijk eerder dus €50,-. Nog steeds bijna een tientje goedkoper dan in Nederland. Vierde prijsverlaging op rij

Ook in Frankrijk had de FreeStyle Libre een moeilijke start. Deze prijsverlaging komt in Frankrijk op een moment dat Franse apothekers behoorlijke voorraden hadden liggen. De FreeStyle Libre sensor is in Frankrijk te koop bij de lokale apotheek. Het vermoeden is dan ook dat Abbot de apothekers financieel heeft moeten compenseren vanwege deze nieuwe daling. Op 1 juli is het voorheen gebruikte voorraadaangifteportaal weer online. De apotheken hebben tot 31 juli de tijd om de details van hun voorraad tot 30 juni bekend te maken aan Abbott. Vooralsnog zijn de prijzen van de Nederlandse FSL-sensoren ongewijzigd hoog en is er hier geen sprake van een prijsverlaging. Het zou heel fijn zijn voor de vele gebruikers van de FreeStyle Libre sensor als Abbott ook hier een prijsverlaging zou willen doorvoeren. En wellicht is er een Kamerlid die hier kamervragen over kan en wil stellen. Want een ruimere vergoeding van de FreeStyle Libre sensor zit, ondanks de gezondheidswinst voor diabetici en prediabetici niet in. Maar ook een ruimer gebruik van FreeStyle Libre sensor levert ook een verzekeraar mogelijk winst omdat bloedsuikerlevels beter inder controle blijven en sommige patiënten minder medicatie hoeven te gebruiken en er minder complicaties ontstaan. Jammer dat ook zorgverleners niet eens "Franse" investering van slechts €962 per jaar per patient over hebben voor aantoonbare betere diabeteszorg.

Bron: MedicalFacts