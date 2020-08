“COVID Milk”: Antistoffen tegen coronavirus in moedermelk

De moedermelk van vrouwen die een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt, bevat antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC in samenwerking met andere instituten*. De onderzoekers vertelden hierover in het tv-programma Jinek op 18 augustus. Ze gaan nu uitzoeken of de melk bruikbaar is om coronabesmettingen te voorkomen, bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen, tijdens een eventuele tweede golf.

Ook na het verwarmen van de melk (pasteuriseren) zijn de antistoffen nog aanwezig. Dit is belangrijk om te weten, omdat moedermelk pas na pasteurisatie bruikbaar is voor andere personen.

IJsje van moedermelk



Het moet nog blijken of de moedermelk inderdaad werkzaam is als preventieve behandelmethode tegen het coronavirus, bijvoorbeeld in de vorm van ijsblokjes met toegevoegde smaak. “Dan kan de moedermelk mogelijk ingezet worden bij risicogroepen, wanneer zich een tweede coronagolf voordoet”, zegt Hans van Goudoever, hoofd Emma Kinderziekenhuis. “We denken dat na het drinken van de melk de antistoffen zich aan de oppervlakte van onze slijmvliezen hechten. Daar vallen zij de virusdeeltjes al aan voordat ze het lichaam binnendringen.”

Duizend donoren gezocht



Het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC begint met een campagne om duizend vrouwen te werven die moedermelk willen doneren. Aan deze vrouwen wordt gevraagd om 100 ml voor de Moedermelkbank te kolven. De onderzoekers gaan daarmee bepalen welk percentage van de melk antistoffen bevat. Geïnteresseerde vrouwen kunnen zich alvast aanmelden.



Van Goudoever: “Ook vrouwen die ongemerkt met corona besmet zijn geweest, hebben misschien antistoffen aangemaakt die in de melk te vinden zijn. Wij zoeken daarom moeders die (mogelijk) besmet zijn geweest met het coronavirus, maar ook wanneer dit niet zo is, kan een moeder zich aanmelden.”De gedoneerde melk wordt opgeslagen in een biobank als de vrouwen daar toestemming voor geven. Die melk is dan ook bruikbaar voor andere onderzoeken.

Meehelpen



Vrouwen die 100 ml moedermelk willen kolven voor deze studie kunnen hun naam, telefoonnummer en e-mailadres mailen naar covid.milk@amsterdamumc.nl. Het onderzoeksteam van het Emma Kinderziekenhuis neemt dan contact op.

Het wetenschappelijk onderzoek “COVID Milk” is mogelijk gemaakt door Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis. De stichting is een crowdfunding-actie gestart; bijdragen aan het onderzoek kan via www.steunemma.nl/duizenddonoren.

* Het onderzoek is een samenwerking met de Nederlandse Moedermelkbank, de afdeling Experimentele Virologie, Wageningen Research & Development, Universiteit van Utrecht, Sanquin en Viroclinics.

Bron: Amsterdam UMC