Liever vóór zwangerschap stoppen met roken dan tijdens

Stoppen tijdens de zwangerschap geeft nog steeds verhoogd risico op complicaties

Stoppen met roken vóór de zwangerschap is veel beter dan stoppen tijdens de zwangerschap. Kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap pas stoppen, hebben nog steeds een verhoogd risico op een laag geboortegewicht en op overgewicht later in hun leven. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC, dat vandaag is gepubliceerd in PLOS Medicine. De bevindingen zijn belangrijk omdat veel vrouwen pas een stoppoging doen als ze weten dat ze al zwanger zijn.

Zo vroeg mogelijk

“Het is dus noodzakelijk om zo vroeg mogelijk, het liefst zodra de kinderwens er is, te stoppen met roken”, zegt onderzoeker Elise Philips, eerste auteur van de studie. Het onderzoek is één van de grootste studies ooit gedaan op dit gebied en is gehouden onder Europese en Noord-Amerikaanse ouders en kinderen. “We hebben gegevens van 229.000 gezinnen uit 28 onderzoekspopulaties geanalyseerd. We keken specifiek naar verbanden tussen roken, stoppen met roken of minderen door beide ouders tijdens de zwangerschap enerzijds en vroeggeboorte, laag geboortegewicht en overgewicht in de kinderjaren anderzijds.”

Zwangerschapscomplicaties

Uit eerder onderzoek bleek al dat roken tijdens de zwangerschap kan leiden tot zwangerschapscomplicaties zoals vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Uit het huidige onderzoek blijkt ook dat vrouwen die in het eerste trimester van de zwangerschap stoppen, geen verhoogd risico hebben op geboortecomplicaties. Wel bleken de kinderen op latere leeftijd een hoger risico op overgewicht te hebben. Het risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht was verhoogd bij vrouwen die bleven roken in de zwangerschap. Het verminderen van het aantal sigaretten tijdens de zwangerschap, zonder te stoppen, lijkt ook te leiden tot hogere risico’s op geboortecomplicaties.

Philips: “Het lijkt een open deur: we weten immers al een tijd dat roken ook het ongeboren kind schaadt. Het is voor het eerst dat een zo grote groep mensen is onderzocht waardoor we rookgedrag tijdens de zwangerschap hebben kunnen onderzoeken.” Onderzoeksleider Vincent Jaddoe van Generation R: “De bevindingen uit deze grote internationale samenwerking ondersteunen het belang van stoppen met roken voor de zwangerschap. De kans op een succesvolle zwangerschap en goede start is gewoon veel groter als beide ouders niet roken zodra ze een kinderwens hebben.”

Generation R is het grootschalige bevolkingsonderzoek van Erasmus MC naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van 10.000 Rotterdamse kinderen vanaf de vroege zwangerschap tot de jonge volwassenheid.

De publicatie in PLOS Medicine is hier te vinden: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003182

Bron: Erasmus MC