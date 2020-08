Nieuwste prototype exoskelet van studententeam TU Delft helpt mensen met een dwarslaesie zes belangrijke obstakels te overwinnen

Project MARCH team bereikt zelfs na lange thuiswerk periode belangrijke mijlpaal in de voorbereiding op Internationale Bionische Spelen

Op 20 augustus presenteerde het Delftse studententeam Project MARCH hun nieuwste prototype exoskelet in de Broodfabriek. Een exoskelet is een motorisch robotisch harnas waardoor mensen met een dwarslaesie weer kunnen opstaan en lopen. In het dagelijkse leven ervaren mensen in een rolstoel veel obstakels, bijvoorbeeld het passeren van een trap. Tijdens de presentatie liep piloot Sjaan Quirijns, die zelf een dwarslaesie heeft, over zes obstakels die voor een gemiddeld rolstoelgebruiker bijna onmogelijk zijn. Deze obstakels heeft zij succesvol overwonnen en dat is een primeur voor Project MARCH.

Met het nieuwste prototype van het Project MARCH team kan mensen met een dwarslaesie helpen om

Te zitten, op te staan en met één hand iets te pakken of te verplaatsen

Te slalommen om obstakels te ontwijken en botsingen te voorkomen

Te lopen over een oneffen terrein zoals in het bos

Trap te lopen om zo ook op plekken zonder lift te kunnen verplaatsen

Op een helling te kunnen lopen

Een steile helling op te komen

Piloot Sjaan blijft het geweldig vinden dat ze met het exoskelet naast lopen, ook een trap op een ‘normale’ manier kan op- en aflopen. De gezondheidsvoordelen zijn in haar ogen nog belangrijker: “Door te staan en te lopen krijgt ik meer lucht binnen en wordt de huid waar ik op zit sterker, omdat hier niet meer continu druk op wordt uitgeoefend.”

Innovatie gaat door tijdens corona

Door de intelligente lockdown en andere beperkingen als gevolg van het coronavirus was ook het team van Project MARCH genoodzaakt om thuis te werken. Op het moment dat de maatregelen versoepelden, werd het weer mogelijk samen te werken. Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van het team zorgden ervoor dat het project niet stil viel.

Sjaan: “Ik vind het fantastisch om samen te werken met een jong, enthousiast en gedreven team aan de ontwikkeling van het exoskelet, met als doel om in de toekomst mensen met een dwarslaesie telkens een stukje meer onafhankelijkheid te kunnen bieden”. Het team heeft dan ook bewezen dat doorontwikkelen van de technologie zelfs in tijden van corona mogelijk blijft en dat ze grote stappen hebben gezet.



Voorbereiding op de Internationale Bionische Spelen

Oorspronkelijk zouden 18 internationale teams deelnemen in de zogenoemde ‘Powered Exoskeleton Race’, een van de disciplines van de Bionische Spelen in Zürich. Tijdens deze wedstrijd, nemen mensen met een fysieke beperking het tegen elkaar op om alledaagse obstakels met behulp van technische ondersteuning te trotseren. In de exoskelet discipline moet de piloot zes obstakels overkomen, gebaseerd op dagelijkse activiteiten. Het coronavirus gooide echter ook voor dit evenement roet in het eten. Daardoor konden de Bionische Spelen niet in hun oorspronkelijke vorm plaatsvinden en zijn ze omgedoopt tot een virtuele wedstrijd. Deze wordt op 13 en 14 november gehouden.

Het team van Project MARCH wilde desondanks nu al aantonen dat al de zes obstakels van deze wedstrijd met behulp van het exoskelet overkomen kunnen worden. Daarmee heeft het team laten zien kans te maken op de winst. Jip Buis, Team Manager van Project MARCH, over de onthulling: ”Het is zo bijzonder wat we vandaag als team hebben kunnen laten zien. Het was een turbulent jaar, maar we zijn altijd als team doorgegaan. En daarom hebben we er echt samen voor gezorgd dat we vandaag, samen met Sjaan, een enorme mijlpaal hebben bereikt in de ontwikkeling van exoskelet technologie.”

Bron: Project MARCH