Catharina Ziekenhuis gebruikt als eerste in Nederland een nieuwe techniek voor de behandeling van boezemfibrilleren

Het Catharina Hart- en Vaatcentrum heeft als eerste centrum in Nederland een cryoballon-ablatie uitgevoerd met het KODEX-EPD systeem. Ablaties worden uitgevoerd om boezemfibrilleren, een hartritmestoornis, te behandelen.

Het systeem van Philips is een geheel nieuwe technologie om bij ingrepen op de hartcatheterisatiekamer gedetailleerde 3D beelden te maken van de hartstructuur zonder het gebruik van röntgenstraling of contrastvloeistof. Het systeem maakt gebruik van dielectric sensing technologie.



“We zijn met deze technologie in staat om op een nog veiligere manier en voor elke individuele patiënt de beste behandeling te geven,” zegt prof. dr. Lukas Dekker, Cardioloog bij het Catharina Ziekenhuis. “Bij de behandeling maken we gebruik van minder straling en contrastvloeistof om het hart in beeld te brengen. Daarnaast kunnen we het onderzoek in een CT of MRI-scan voorafgaand ook minimaliseren. Dit is beter en fijner voor de patiënt.” Wereldwijd hebben 33 miljoen mensen een vorm van boezemfibrilleren [1]. Bij patiënten met boezemfibrilleren oftewel atriumfibrilleren zijn er verstoringen van de elektrische prikkels in het hart waardoor de hartslag onregelmatig en meestal te hoog is. Door middel van een ablatieprocedure kan deze verstoring worden verholpen. Het beeldvormings- en navigatiesysteem is speciaal ontwikkeld om de behandeling van boezemfibrilleren te ondersteunen.

Dielectric Sensing

Het KODEX-EPD systeem gebruikt dielectric sensing technologie om gedetailleerde informatie te verkrijgen van de anatomische structuur van het hart. Door een elektrisch veld – verkregen via de sensoren op de patiënt en de elektrodes op de katheter in het hart, en geanalyseerd met speciale software – worden 3D beelden gecreëerd van hoge kwaliteit zonder dat er gebruikt wordt gemaakt van straling of contrastvloeistof.

Dielectric sensing wordt ook gebruikt om tijdens een cryo-ablatie te controleren of de cryoballonkatheter goed gepositioneerd is. Deze nieuwe functionaliteit is onlangs toegevoegd aan het systeem, in samenwerking met Medtronic. Het Catharina Ziekenhuis is het eerste centrum in Nederland dat deze technologie heeft toegepast. Cardioloog prof. dr. Lukas Dekker is enthousiast over deze nieuwe techniek: “Met deze geheel nieuwe technologie kunnen we nu al veel beter driedimensionaal in het hart kijken en onze cryoballon beter plaatsen voor het beste resultaat. We werken er hard aan om straks nog meer te gaan zien tijdens de ingreep, zoals de dikte van de wand, en de littekens die we aanbrengen om de elektrische prikkels te blokkeren.”

Minimaal invasief behandelen

De behandelingen vinden minimaal invasief plaats, via de lies wordt een speciale katheter door de bloedvaten naar het hart geleid. Op de plek waar de hartritmestoornis optreedt, wordt door ablatie lokaal littekenweefsel gemaakt. De arts doet dit door middel van bevriezing (cryo) of verhitting (RF).

Ablatie verhelpt verstoringen van de elektrische prikkels, die bijvoorbeeld boezemfibrilleren veroorzaken. Het littekenweefsel zorgt ervoor dat de elektrische prikkels geblokkeerd worden.

Bronnen:[1] Catharina Hart- en Vaatcentrum, Chugh S, Havmoeller R, Narayanan K, et al. Worldwide epidemiology of atrial fibrillation: a global burden of disease 2010 study. Circulation. 2014; 129:837-847.