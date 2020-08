Er is veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van systemische anti-psoriasistherapieën in het algemeen, maar de effectiviteit bij specifiek oudere psoriasispatiënten is nog nooit systematisch beoordeeld.



Onder leiding van Satish Lubeek van de afdeling Dermatologie (foto) hebben arts-onderzoekers Marieke van Winden en Lara van der Schoot – samen en met andere onderzoekers – onderzoek gedaan naar de effectiviteit en veiligheid van systemische anti-psoriasistherapieën bij patiënten die ouder zijn dan 65 jaar.

Bevindingen

Het lijkt erop dat de effectiviteit van de behandeling met acitretine, etanercept, adalimumab en secukinumab niet wordt beïnvloed door hogere leeftijd. Studies naar andere systemische anti-psoriasismiddelen hebben geen leeftijdsgroepvergelijkingen gemaakt. Oudere leeftijd was significant geassocieerd met verslechtering van de nierfunctie bij gebruikers van ciclosporine en lymfopenie bij gebruikers van fumaarzuur. Infecties waren de meest frequent gemelde bijwerking bij patiënten boven de 65 jaar die biologicals gebruikten; hier werd geen significant verband met de leeftijd gevonden.



Conclusies en relevantie

Gebaseerd op de zeer beperkte beschikbare relevante onderzoeken zou leeftijd alleen geen beperkende factor moeten zijn bij de behandeling van psoriasis. Bewustwording van andere medische aandoeningen en gelijktijdig ander medicijngebruik is wel van groot belang bij ouderen, evenals eventuele aanpassingen van dosering en frequente laboratorium- en klinische monitoring.



Meer onderzoek uit de dagelijkse praktijk, evenals (sub)analyses van prospectieve cohortstudies naar de effectiviteit en veiligheid van systemische therapieën bij oudere volwassenen, zijn van cruciaal belang voor het optimaliseren van gepersonaliseerde, effectieve en veilige anti-psoriasisbehandelingen in deze groeiende patiëntengroep.

Het onderzoek is onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijke medische tijdschrift Journal of the American Medical Association: Jama Dermatology. Ook wordt het onderwerp besproken in de bijbehorende editorial.

Bron: Radboudumc