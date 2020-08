Een op drie Nederlanders verwacht nooit slachtoffer te worden van internetoplichting

Tachtig procent vreest dat (groot)ouders wel in (online) val lopen

Maar liefst 33 procent van de Nederlanders verwacht nooit het slachtoffer te worden van oplichting via het internet. Dit blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.052 Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard. Acht op de tien ondervraagden vreest dat hun (groot)ouders wel online worden opgelicht.



Vooral jongeren tot dertig jaar lijken niet onder de indruk van cybercriminelen. Van hen denkt maar liefst 41 procent nooit in internetoplichting te trappen en noemt ruim een derde slachtoffers van digitale fraude zelfs naïef. Onder de respondenten ouder dan dertig jaar bedragen deze percentages 31- en 23 procent. “Ondanks dat de jongere generatie is opgegroeid met de gevaren van het internet, is er toch sprake van onderschatting”, zegt Abel Baas van VPNdiensten.nl.

“Digitale zwendelaars hebben steeds slimmere manieren om geld af te troggelen van onwetenden. Het is cruciaal om je bewust te zijn van de nieuwste trucs en oplichtingsmethodes, alleen op die manier kun je voorkomen dat je het slachtoffer wordt van internetfraude.”



Optreden

Ondanks dat een aanzienlijk gedeelte van de respondenten zich digitaal onaantastbaar voelt, denkt zeven op de tien Nederlanders dat internetoplichting niet te voorkomen valt. Dit is volgens de ondervraagden overigens geen vrijbrief om internetcriminelen hun gang te laten gaan. Zo stelt maar liefst 77 procent van hen dat er momenteel te weinig wordt gedaan om internetoplichting te voorkomen. Vooral bij de politie bestaat er nog veel ruimte voor verbetering, zo blijkt uit het onderzoek.

Van alle ondervraagden denkt namelijk 59 procent dat het zinloos is om achteraf aangifte te doen van internetfraude. Met 71 procent zijn vooral jongeren erg sceptisch ten opzichte van de manier waarop de politie deze aangiftes verwerkt. Baas: “Mocht je onverhoopt slachtoffer worden van internetoplichting, dan raad ik aan om altijd aangifte te doen. Ondanks dat het voor de politie een enorme uitdaging is hiertegen op te treden, is elke extra aanwijzing waardevol. Maar, zoals altijd, voorkomen is beter dan genezen.”



Beschermen

Uit het onderzoek blijkt verder dat zes op de tien respondenten momenteel maatregelen neemt om internetfraude te voorkomen. Onder respondenten jonger dan veertig jaar bedraagt dit percentage slechts 52 procent. Baas: “Het lijkt erop dat jongeren weer het gevoel hebben dat dit hen niet overkomt. Ik wil hen dan ook op het hart drukken om hun gezonde verstand te gebruiken. Een keer verkeerd klikken, is voor de meeste cybercriminelen al voldoende om hun slag te slaan. Ga daarom voorzichtig om met verdachte e-mails en wees scherp op louche Whatsapp-berichten. Vertrouw je het niet helemaal? Ga er dan niet op in en waarschuw direct de politie. Je hoeft echt geen computerexpert te zijn om jezelf te beschermen tegen digitale risico’s.”



