Nazomercampagne voor huidkanker: Hoe ziet je huid er echt uit?

Huidkanker is de snelst stijgende vorm van kanker in Nederland. In de meeste gevallen wordt huidkanker veroorzaakt door teveel en onbeschermde blootstelling aan uv-straling. Voorkomen van zonneschade aan de huid en regelmatige zelfcontrole van de huid zijn dan ook cruciaal, zeggen dermatologen via hun beroepsvereniging, de NVDV (Nederlandse vereniging voor Dermatologie en Venereologie).

Vroegtijdige herkenning essentieel

‘Hoe ziet je huid er echt uit’, is de centrale vraag van de jaarlijkse campagne. Het accent in de nazomercampagne ligt op het vroeg herkennen van huidkanker. Dermatologen beklemtonen dat vroegtijdige herkenning essentieel is. De campagne gaat van start op 31 augustus en duurt 1 week. Op 1 september zal middels een actiedag op het Plein in Den Haag voor de ingang van de Tweede Kamer de impact van huidkanker bij politici onder de aandacht worden gebracht. Voor meer informatie zie www.hoezietjehuiderechtuit.nl.

Na een hittegolf en overmaat aan zonuren in augustus geeft de NVDV, de wetenschappelijke vereniging van dermatologen, samen met haar partners het startsein voor een brede bewustwordingscampagne. Het verbindende thema? ‘Hoe ziet je huid er écht uit?’

Waar de campagne in het voorjaar gericht was op het beschermen van de huid, ligt de nadruk nu op het herkennen van veranderingen en klachten van plekjes die mogelijk met huidkanker te maken hebben. De huid heeft een groot herstellend vermogen, maar ook dit houdt ergens op. Regelmatige zelfcontrole is dan ook essentieel voor de vroege herkenning van huidkanker. Hiervoor deelt de NVDV op verschillende manieren tips via social media.

Actie in Den Haag

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland, en dagelijks komen er gemiddeld 183 nieuwe huidkankerpatiënten bij. Om de stijgende trend van huidkanker te doorbreken, blijven dermatologen als dé experts van de huid en huidaandoeningen zich samen met hun partners inzetten voor een vergroting van bewustzijn voor de gevaren van overmatige uv-straling.

Om de impact van huidkanker ook bij politici op de radar te krijgen, organiseert de NVDV op 1 september een actiedag op het Plein in Den Haag voor de ingang van de Tweede Kamer. Politici krijgen een UV-huidscan van het gezicht aangeboden, waarna dermatologen analyseren wat de status is van hun huidschade. Politici en kamerleden van onder andere D66, VVD, PVDD en PVV hebben aangegeven op dit aanbod in te gaan.

Bron: NVDV