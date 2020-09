In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat cellen en eiwitten in de directe omgeving van een tumor (de tumormicro-omgeving) een sleutelrol spelen in de ontwikkeling, weerstand en progressie van tumoren in de bovenste spijsverteringskanalen zoals bij alvleesklier- en slokdarmkanker, ziektes waaraan veel patiënten overlijden. Deze cellen zijn in overvloed aanwezig.



Steins heeft getracht de rol van de tumormicro-omgeving in deze twee tumoren te ontrafelen. Ze heeft aangetoond dat de micro-omgeving kan dienen als biomarker voor prognose en als doelwit voor een behandeling op maat. Ze heeft manieren gevonden om de behandeling van zowel tumorcellen als de tumormicro-omgeving te verbeteren. Belangrijk in haar proefschrift zijn nieuwe inzichten in de uitgebreide wederzijdse beïnvloeding van de tumorcellen, extracellulaire matrix, (myo)fibroblasten en bloedvaten.

Uit haar onderzoek blijkt dat wanneer er veranderingen worden aangebracht in het ene compartiment van de tumor, dit effect kan worden verminderd of versterkt door andere compartimenten, afhankelijk van de patiëntspecifieke kenmerken. Deze complexe interactie is bepalend voor de ontwikkeling van de tumor en de therapierespons.

Link naar proefschrift

Donderdag 3 september

Promotie (UvA), 12.00 u online, live te volgen op You Tube)

Anne Steins: Invloed van directe omgeving van tumoren in bovenste spijsverteringskanalen

https://youtu.be/YvYDLOtmb8Q

Bron: VU