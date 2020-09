Grote vragen: Hoe werkt het brein?

Donderdag 10 september om 22.15 uur op NPO 2

Hoogleraar Waarneming en Cognitie Floris de Lange onderzoekt hoe het brein als een voorspellingsmachine te werk gaat, hoe verschillende vormen van voorkennis, onze waarneming en besluitvorming kan beïnvloeden. Ons brein probeert voortdurend de werkelijkheid te voorspellen: iedereen ziet wat zijn of haar brein creëert.

Hallucinaties

De Lange bekijkt met zijn vader diens schilderijen die hij maakte toen hij hallucinaties had. Samen met Rob bezoekt hij in Madrid het Cajal Instituut met de originele tekeningen die Nobelprijswinnaar neuroloog Ramon y Cajal maakte van het brein. Verder: experimenten uit de jaren zestig met elektrische hersenimplantaten in stieren en een bezoek aan het Donders Instituut. Zijn we meer dan een voorspellingsmachine?



Over Grote vragen

In Grote vragen gaat presentator Rob van Hattum op pad met acht Nederlandse toponderzoekers. Samen reizen ze naar bijzondere locaties in o.a. Taiwan, Italië en Kenia. Het zijn plekken die een belangrijke rol spelen in het onderzoek en/of vakgebied van de wetenschappers. Wat drijft hen? Hoe raken ze geïnspireerd? Wie gingen hen voor? En waar komen hun ‘grote vragen’ vandaan? Bekijk de trailer hier.

Regie: Stephane Kaas

