Eerste masterstudenten Klinische Technologie studeren af in LDE-verband

Op donderdag 3 september studeert de eerste lichting masterstudenten Klinische Technologie af aan de gezamenlijke opleiding van LUMC, TU Delft en Erasmus MC (LDE). Om het gat tussen technologische innovatie en geneeskunde te overbruggen startte zes jaar geleden de nieuwe studie Klinische Technologie binnen de LDE-alliantie Medical Delta. Hiermee deed de ‘medtech professional’ haar intrede in het medische werkveld.

Toegevoegde waarde

De masterstudenten bewijzen met name hun toegevoegde waarde op het gebied van complexe medisch-technische vraagstukken, zoals de optimalisatie of het implementeren van technologie in het ziekenhuis. De afstudeerceremonie in het Academiegebouw te Leiden is na de BIG-registratie sinds 1 juli jl. een mijlpaal in de groei van dit vakgebied.

Masterstudent Fons Wesselius: “Bij mijn afstuderen bleek dat publicaties over automatische detectie van hartritmestoornissen óf heel erg focussen op de technische signaalanalyse, óf op de rol van de cardioloog. Als Klinisch Technoloog heb je de creativiteit om die gezichtspunten te combineren om daarmee daadwerkelijk te innoveren. Dit leidde in mijn afstudeeronderzoek naar een in de praktijk bruikbare methode om atriumfibrilleren automatisch te detecteren.”

Samenwerking tussen clinicus en ingenieur

Binnen de opleiding Klinische Technologie staat de samenwerking tussen clinicus en ingenieur centraal. De studenten werkten tijdens hun klinische stages onder andere aan de ontwikkeling van een nieuwe beademingsmethode tijdens de Coronacrisis, aan het ontwerp van 3D-geprinte maskers voor het voorkomen van littekens na chirurgische gezichtsreconstructie en bedachten een handige manier om boezemfibrilleren automatisch te kunnen detecteren.

Jaap Harlaar, opleidingsdirecteur Klinische Technologie

“De studenten mogen trots zijn op zichzelf. Tijdens de studie hebben zij vaak de ‘proefkonijnstatus’ weten te trotseren en soms moeten vechten voor hun positie in het medische team. Zowel voor hen als voor de opleiding is dit een belangrijke dag. De Klinisch Technoloog heeft zich nadrukkelijk geprofileerd: de opleiding is vandaag als het ware ook geslaagd.”

LDE-alliantie en Medical Delta



In navolging van de Universiteit Twente startte Leiden-Delft-Erasmus in 2014 de bachelor Klinische Technologie en in 2017 de master Technical Medicine. De opleiding Klinische Technologie is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft (TU Delft), de Universiteit Leiden (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). Deze drie centra van wereldniveau werken op klinisch-technologisch onderzoeksgebied al samen in de Medical Delta.Medical Delta is een samenwerkingsplatform dat de drie gerenommeerde universiteiten, twee universitair medische centra, vier hogescholen, overheden, bedrijven, zorginstellingen en andere partijen in Zuid-Holland samenbrengt en heeft als doel om met technologische oplossingen duurzame zorg te realiseren.

Bron: TU Delft