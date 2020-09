Piek in aanvragen bij grootste escortbureau van Nederland

Behoefte aan intimiteit sterker dan ooit na Corona Lockdown

De intelligente lockdown in maart zorgde ervoor dat Nederland steeds een stukje verder op slot ging. Nederlanders kampten hierdoor met stress, maar ook angst. Nu de coronamaatregelen versoepelt zijn blijkt dat mensen weer tot zichzelf komen en veel meer behoefte hebben aan intimiteit dan de periode voor de corona lockdown. Dat blijkt uit een piek in aanvragen bij het grootste escortbureau van Nederland Desire Escorts.

Eenzaam

Nederlanders die zich tijdens de intelligente lockdown eenzaam hebben gevoeld, hebben nu veel meer behoefte aan intimiteit. “Wij hebben onze branche ook moeten sluiten in maart. Mensen konden nergens terecht voor erotische diensten. April was echt een dieptepunt. Maar we zagen de bezoekersaantallen weer stijgen naar het niveau van voor de crisis. En sterker nog: het is nu veel drukker dan vorig jaar in deze periode,” aldus de woordvoerder van Desire Escorts. Bij het erotische bedrijf met bureaus door heel Nederland worden escorts thuis of in hotels afgeleverd.



Tijd voor entertainment

“Ondanks dat corona Nederland nog steeds in zijn greep heeft, willen mensen weer entertainment, erotiek en intimiteit. Iedereen heeft voor zijn gevoel stil gezeten de afgelopen tijd en dat terwijl de omstandigheden niet optimaal waren. Dat heeft ervoor gezorgd dat meer mensen nu behoeftes hebben die ze tijdens corona niet konden bevredigen.” De woordvoerder vervolgt: “Voorheen haalden we veel inkomsten uit hotels. Momenteel zitten hotels nog niet vol omdat veel buitenlandse reizigers nog niet welkom zijn in Nederland. Toch hebben we het al drukker dan voor corona.”

