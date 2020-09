Hersennetwerken kunnen achteruitgang in het denkvermogen -van cognitief normaal tot dementie- voorspellen en monitoren. Bovendien kunnen ze ook weefselverlies voorspellen in de vroegste fase van dementie. Dit onderzoek van Dicks kan helpen bij het vinden van therapieën voor de ziekte van Alzheimer.



De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. De ziekte wordt gekenmerkt door een progressieve achteruitgang in het denkvermogen en stoornissen in het dagelijks leven.



Er zijn nog geen therapieën om de ziekte te stoppen. Behandeling is het meest effectief in de vroegste fase van de ziekte. Deze mensen hebben subtiele veranderingen in de hersenen, maar nog geen onomkeerbaar weefselverlies.



Voor het denkvermogen is de samenwerking tussen hersenregio’s belangrijk. Dicks onderzocht of hersenennetwerken het denkvermogen kunnen meten. Een hersenennetwerk beschrijft de connecties tussen verschillende hersenregio’s en wordt met een hersenenscan berekend. Nu blijkt dat hersennetwerken weefselverlies in de vroegste fase van de ziekte kunnen voorspellen. Deze hersennetwerken meten dus ziekteprogressie voordat er sprake is van onomkeerbaar weefselverlies. Onderzoek van Dicks kan helpen bij het zoeken naar therapieën om de ziekte van Alzheimer te stoppen.

Woensdag 9 september 2020

Promotie (VU), Aula, 11.45 u

Ellen Dicks: Hersennetwerken kunnen weefselverlies voorspellen

Link naar proefschrift

Bron: VU