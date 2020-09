Ziekenhuismedewerkers Amsterdam UMC vormen menselijk lint voor structureel meer loon

Wie?

Ziekenhuismedewerkers van Amsterdam Universitair Medische Centra (UMC) en de vakbonden FNV, NU’91, CMHF en CNV.



Wat?

Zij houden de actiebijeenkomst Een lint(je) voor de zorg. Zo’n vijftig tot honderd verpleegkundigen, artsten en andere ziekenhuismedewerkers vormen samen een menselijk lint. Zo laten ze hun werkgever en de overheid weten dat ze een structurele loonsverhoging eisen voor de zorg en het aanpakken van onder andere de hoge werkdruk en agressie tegen zorgpersoneel.



Wanneer?

Dinsdag 8 augustus om 12.00 uur



Waar?

Bij de hoofdingang van het Amsterdams Medisch Centrum (AMC), Meibergdreef 9 in Amsterdam (route & parkeren).

Verpleegkundige Herman Gijsbers, actief voor de FNV: ‘We hebben het vorige week al met vele duizenden medewerkers in zorg en welzijn laten weten tijdens verschillende acties: onze lonen moeten echt structureel omhoog en onze werkdruk moet omlaag. Daarmee laat de politiek zien dat ze ons serieus nemen en ons echt waarderen. Meer loon is ook nodig om ons werk in de ziekenhuizen aantrekkelijker te maken. Steeds meer mensen lopen weg, terwijl we straks juist heel hard nieuwe mensen nodig hebben.’

Herman en zijn collega’s zijn diep teleurgesteld in de Haagse politiek: ‘We voelen ons totaal niet serieus genomen. Tweede Kamerleden, die ruim twee keer zoveel verdienen als veel van mijn collega’s en ik, lopen gewoon weg tijdens een debat over onze lonen. Stel je toch eens voor dat ík zoiets zou doen, terwijl er coronapatiënten liggen die verpleegd moeten worden. Dat kan toch niet? Wij nemen iedere dag onze verantwoordelijkheid, laten de dames en heren in de politiek dat dan ook doen.’

Bron: FNV Zorg & Welzijn