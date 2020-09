Driekwart Nederlanders krijgt regelmatig vertrouwelijke informatie per mail (en dat is onveilig)

Meer dan de helft van de Nederlanders vindt e-mail niet geschikt om vertrouwelijke informatie te versturen. Toch gebeurt dit wel om de haverklap. Zo’n driekwart krijgt regelmatig een vertrouwelijk document in de eigen inbox, met informatie over gezondheid, een hypotheek of andere privékwestie. Dat blijkt uit een onderzoek onder 400 Nederlanders, in opdracht van SecuMailer. Dat is een oplossing die veilig mailen aanbiedt, zonder extra gedoe.

E-mail is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot één van de meest gebruikte communicatiekanalen van ons land. Bedrijven, overheden en andere instanties gebruiken het inmiddels ook volop om informatie te delen met klanten en burgers. En juist daar gaat het regelmatig mis. “E-mailen is snel en handig, maar biedt niet de garantie dat de informatie veilig aankomt. Zo betaalde Rijksmuseum Twenthe eerder dit jaar nog 2 miljoen euro aan cybercriminelen. Die hadden een factuur onderschept die per mail was verstuurd en vervolgens het rekeningnummer aangepast”, vertelt Yvonne Hoogendoorn van SecuMailer.

Onhandig in gebruik

Er zijn overheden en bedrijven die voor een veilige mailoplossing kiezen. De privacywet legt ze dat bovendien op. Hierin staat dat instanties extra maatregelen moeten nemen om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Voor gebruikers leidt dat vaak tot extra handelingen. In hun inbox verschijnt dan een bericht met de tekst: er staat een belangrijke e-mail voor u klaar. Niet iedereen vindt die manier van communicatie even handig, zo blijkt. Meer dan de helft van de mensen heeft moeite met het bericht openen en bijna een kwart van de mensen vergeet wel eens om het bericht op te halen. “Het is dus maar de vraag of iedereen zo’n belangrijk bericht, met medische informatie of een geldboete bijvoorbeeld, ook echt leest. Het gevolg is dat instanties weer overstappen naar de reguliere e-mail als manier om vertrouwelijke informatie te versturen. 73% van de Nederlanders krijgt dit soort berichten dan ook regelmatig onbeveiligd in de inbox.”

Persoonlijke informatie

Valse facturen zijn overigens niet het enige gevaar bij onbeveiligd mailen. Denk ook eens een aanvraag voor een hypotheek, gespreksverslag bij een mediator, een loonstrook, informatie over een doktersbezoek of belastinggegevens. “Dat is allemaal persoonlijke informatie waarvan je niet wilt dat die in handen komt van cybercriminelen. Uit ons onderzoek blijkt dat 94% van de Nederlanders het belangrijk vindt dat e-mails goed beveiligd zijn, zeker als het om privé-gegevens gaat”, aldus Hoogendoorn.

Veilig mailen zonder gedoe

SecuMailer heeft als missie om dit probleem uit de wereld te helpen. Het maakt veilig e-mailen makkelijk en voor iedereen bereikbaar. “Wij zijn erin geslaagd om de beveiliging van e-mails volledig uit het zicht te houden. Dat betekent geen extra handelingen. De berichten zijn heel goed beveiligd en worden als een gewone e-mail verstuurd en ontvangen. Daarmee is dit eigenlijk de eerste oplossing die ook rekening houdt met het gemak van de ontvanger”, aldus Hoogendoorn. Het zijn vooral gemeenten, zorgverleners en zakelijke diensten die nu het gemak van SecuMailer ontdekken.

“Wij versleutelen de verbinding, controleren de echtheid van het bericht, ga na of de verzender en ontvanger zich niet voordoen als iemand anders en pas dan versturen we het bericht. Dat gebeurt allemaal buiten het zicht van de gebruikers om, die dus geen extra gedoe ervaart. Op deze manier lukt het ons om 95% van alle e-mails veilig te versturen. Alleen voor de onveilige situaties gebruiken we alternatieve manieren van bezorgen.”

