6 op de 10 hebben psychische klachten (gehad) door de coronacrisis

Een meerderheid zegt door de coronacrisis één of meerdere psychische klachten te hebben gekregen. Mensen missen vooral contact, spontaniteit en zekerheid in hun leven.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag over de invloed van de coronacrisis op de geestelijke gezondheid van mensen in het land. Hoewel de meeste mensen toch tevreden zijn met hun leven, is de mentale schade van de crisis een half jaar na de eerste besmetting zichtbaar.

Psychische klachten door de coronacrisis

Een meerderheid zegt in het onderzoek van EenVandaag één of meerdere psychische klachten te hebben ervaren als direct gevolg van de coronacrisis. De klachten variëren van piekeren en concentratieproblemen tot paniekaanvallen en depressiviteit.

Opvallend is dat jongeren psychisch zwaarder worden getroffen door de coronacrisis dan oudere ondervraagden. Lees hier hoeveel jongeren psychische klachten ondervinden en hoe dat komt.

Over dit onderzoek

Het onderzoek is gehouden van 3 tot en met 8 september 2020. Aan het onderzoek deden 25.582 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.

Bron: Twee Vandaag