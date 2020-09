Diabetesvereniging Nederland introduceert jubileummagazine DOORGAAN

Vandaag, 10 september introduceert Diabetesvereniging Nederland (DVN) ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan het magazine DOORGAAN. Daarin laat DVN aan de hand van 21 persoonlijke ervaringsverhalen en thema’s zien hoe zij zich inzet voor de belangen van mensen met diabetes. Het magazine is aan te vragen op dvn.nl voor iedereen die een lidmaatschap afsluit.

Doe-het-zelf-ziekte

Het eerste exemplaar van DOORGAAN werd vandaag overhandigd aan de 75-jarige dr. Fred Storms. Hij onderstreepte het belang van DVN: “Diabetes heeft grote invloed op je leven omdat je 24 uur per dag moet dealen met deze doe-het-zelf-ziekte. Elke dag moet je rekening houden met de effecten van voeding, beweging, slaap en stress. Eigenlijk wil je maar één ding en dat is gewoon doorgaan, zo voluit mogelijk leven. In dit magazine vertellen mensen over hoe ze dat doen en hoe DVN hen daarbij ondersteunt. Vraag het magazine aan en steun het werk van DVN door een lidmaatschap af te sluiten.”



Directeur Edith Mulder van DVN geeft aan waarom een sterke patiëntenorganisatie als DVN nodig is voor mensen met diabetes. “Mensen met diabetes gaan altijd door. Zij kunnen rekenen op de steun en belangenbehartiging van DVN. Wij zetten ons bijvoorbeeld in voor goede zorg, de vergoeding van hulpmiddelen, vereenvoudiging van lastige procedures bij het verlengen van het rijbewijs en het toegankelijk maken van verzekeringen. Zo kunnen mensen met diabetes (blijven) werken, reizen en autorijden. DVN denkt mee, komt op voor mensen met diabetes en hun ouders en maakt ze wegwijs om voluit door te gaan met leven. Hoe meer mensen zich aansluiten, des te sterker we staan.”



Samen voor een sterk DVN

DVN organiseert het hele jaar door allerlei corona-proof activiteiten voor leden, ook online. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, kom in contact met andere mensen met diabetes en maak gebruik van deskundige hulp en voorzieningen. Ga naar dvn.nl voor meer informatie over het lidmaatschap.

Deze eenmalige jubileumuitgave is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Abbott BV. Het magazine is te koop op voluitlevenmetdiabetes.nl.

Bron: Public Eyes Healthcare Communications BV