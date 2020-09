Tegen alle trends in bouwt en verhuist Saxenburgh een nieuw ziekenhuis in coronatijd

Na maanden van uitstel vanwege corona, is het zover. Van 17 tot en met 19 september verhuist het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg naar het Saxenburgh Medisch Centrum. In een tijd dat er juist sprake is van krimp in ziekenhuisland mag dit bijzonder genoemd worden. Het verhuizen van een ziekenhuis is op zich al een logistieke uitdaging. Corona en de daarmee gepaard gaande anderhalve meter maatschappij doen hier nog een schepje boven op.

Vanaf maandag 21 september

Met het fonkelnieuwe ziekenhuis biedt Saxenburgh inwoners in de wijde omgeving een ruimer zorgaanbod in een helende omgeving. Vanaf maandag 21 september gaan de deuren open en zijn patiënten van harte welkom voor alle reguliere zorg.

Raad van Bestuur, medisch specialisten en medewerkers kijken ernaar uit om hun intrek te nemen in het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum, dat pal naast het oude Röpcke-Zweers Ziekenhuis ligt. Op 17 en 18 september verhuizen de goederen en poliklinieken, op 19 september de opgenomen patiënten, zo’n 80 mensen.

Corona gooide viering in het water

Eind maart vond de oplevering plaats met slechts alleen de twee directieleden van Ontwikkelcombinatie Vechtdal (OCV) en de bestuursvoorzitter van Saxenburgh, zonder heuglijke viering met álle betrokkenen die er twee jaar ontzettend hard aan gewerkt hebben. Het coronavirus gooide niet alleen de viering in het water, ook moest de geplande verhuizing en ingebruikname eind mei worden uitgesteld.

Wouter van der Kam, voorzitter Raad van Bestuur van Saxenburgh: “Ongeacht in welk ziekenhuis en ondanks corona, zijn continuïteit, veiligheid en kwaliteit van goede zorg onze hoogste prioriteit. In de afgelopen maanden zijn zo’n 1.750 medewerkers geschoold in de nieuwe werkwijzen en het gebruik van de vele nieuwe apparatuur. Samen hebben wij de schouders eronder gezet. In een tijd waarin menig ziekenhuis de deuren moet sluiten, hebben wij voor onze patiënten een nieuw ziekenhuis gebouwd, met zorg die toekomstbestendig is. Ik ben er trots op dat wij in deze bijzondere tijd zoiets geweldigs hebben kunnen neerzetten. Wij hebben alle vertrouwen in de toekomst met dit prachtige ziekenhuis én met al onze mensen, die er alles aan doen om patiënten zich hier thuis te laten voelen.”

Uitdaging

De verhuizing luistert nauw en brengt veel uitdagingen met zich mee. Er zijn dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen. In een draaiboek zijn afspraken, taken, verantwoordelijkheden en planning gedetailleerd vastgelegd – sommige per minuut, zoals de verhuizing van patiënten. Er is specifieke aandacht voor COVID-19 proof verhuizen. Het doel is dat Saxenburgh tijdens de verhuisdagen continuïteit van zorg blijft bieden, met zo weinig mogelijk overlast voor patiënten, zorgmedewerkers en zorgondersteunende processen. Op 17 september gaan eerst de kantoorhoudende afdelingen over en de poliklinieken, op 18 september gevolgd door het Acuut centrum, het Diagnostisch Centrum en het verrichtingencentrum. Op 19 september verhuizen de opgenomen patiënten.

Acute zorg gewaarborgd

Tijdens de verhuisdagen blijft alle zorg – inclusief acute zorg – gewaarborgd, hetzij in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, hetzij in het Saxenburgh Medisch Centrum. De IC/CCU verhuist vrijdag 18 september al met drie bedden naar het nieuwe ziekenhuis, de overige negen bedden volgen zaterdag 19 september. Zo ook de operatiekamers; drie OK’s verhuizen op vrijdag, de vierde OK verhuist zaterdag. Dat gebeurt pas nadat de kraam- en kinderafdelingen zijn verhuisd. Op deze wijze kan ook een spoedbevalling nog in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis worden opgevangen. Zaterdag zijn er vanaf 8.00 uur twee verlossuites en het bevalbad gereed voor gebruik in het Saxenburgh Medisch Centrum. Daar is de Spoedeisende Hulp de 19e vanaf 08.00 uur geopend. De Huisartsenpost kan er die dag de eerste patiënt om 08.30 uur ontvangen.

Het gebouw

Het Saxenburgh Medisch Centrum telt 130 bedden, inclusief stoelen voor dagverpleging en oncologische dagbehandeling, verdeeld over twee verdiepingen. De verpleegafdelingen bestaan uit één- en driepersoonskamers. De poliklinieken bevinden zich op de begane grond en zijn gesitueerd rondom het atrium, de ruime centrale hal met lichtkoepel.

Het gebouw is ingericht volgens de principes van een helende omgeving. Dat betekent zachte, warme kleuren en natuurtinten. De wanden hebben muurdecoraties met verwijzing naar het menselijk lichaam en de omgeving. De decoraties en inrichting van het atrium zijn een cadeau van de Stichting Vrienden van Saxenburgh, mogelijk gemaakt door donaties van particulieren en bedrijven.

De zorg

Alle zorgdiensten zijn zodanig gesitueerd dat een patiënt die maar kort in het ziekenhuis hoeft te zijn, snel zijn bestemming vindt en niet door het hele gebouw hoeft. Daarom zit bijvoorbeeld de bloedafname direct bij de hoofdingang. Om dezelfde reden zitten de Spoedeisende Hulp, Huisartsenpost, Intensive Care, Eerste harthulp en Stroke Unit bij elkaar verenigd in het Acuut centrum. Dat grenst aan het Diagnostisch Centrum. “Hierdoor kunnen de huisartsen van de Huisartsenpost en onze medisch specialisten nog beter samenwerken”, aldus Wouter van der Kam. Hij vervolgt: “We hebben veel nieuwe apparatuur, zoals de MRI-scanner en CT-scanner, waardoor we veel meer onderzoeksmogelijkheden hebben en afwijkingen bij patiënten in een vroeg stadium kunnen ontdekken en behandelen. En niet te vergeten de gezinsgerichte zorg in het Vrouw-Kind centrum, waar vrouwen kunnen bevallen in een bevalbad en waar ook gelegenheid is voor vaders om te blijven. Zo verbeteren we de zorg voor inwoners in de wijde regio, dat is waar het ons om te doen is.”

Het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum kan voorzien in meer dan 90% van alle reguliere zorgbehoefte van de inwoners in het Vechtdal, zuidoost Drenthe en Twenterand. “Wij hebben hen veel te bieden. Patiënten en bezoekers zijn van harte welkom om onze zorg hier zelf te ervaren.

Zodra de coronasituatie in Nederland het toelaat, willen we ons nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum feestelijk openen en kunnen de inwoners van de regio uitgebreid kennis maken met deze fantastische zorgvoorziening. Wij verheugen ons erop.”

Bron: Saxenburgh Groep