Kortdurend beschermd tegen volgende coronavirus-infectie

Eén jaar na een coronavirus-infectie en misschien eerder, kunnen mensen opnieuw besmet raken met hetzelfde virus. Waarschijnlijk geldt dit ook voor het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2. Dit concluderen onderzoekers van Amsterdam UMC in een artikel dat vandaag gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine.

‘Alarmerend kort’

Wetenschappers van Amsterdam UMC onderzochten hoelang het duurt voordat iemand opnieuw besmet kan raken met een van de vier bekende en onschuldige seizoens-coronavirussen. Die duur blijkt ‘alarmerend kort’, aldus de onderzoekers. Regelmatig treedt een tweede besmetting op na één jaar en in enkele gevallen sneller. Dit geldt voor alle vier de coronavirussen.

Onderzoeker Arthur Edridge: “Juist omdat de virussen onderling sterk verschillen en we voor alle virussen hetzelfde resultaat vinden, denken wij dat dit een algemene eigenschap is van alle coronavirussen. Dat betekent dat ook voor het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 de immuniteit kortdurend is.” Hoofdonderzoeker Lia van der Hoek vult aan: “Dus al heb je dit voorjaar een infectie met het nieuwe coronavirus doorgemaakt, het blijft belangrijk om je aan de RIVM-richtlijnen te houden. Je zou namelijk zomaar opnieuw besmet kunnen raken.”

Seizoens-coronavirussen als voorbeeld

Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) gaat nog maar kort rond in de bevolking. Te kort om de kans dat mensen opnieuw geïnfecteerd raken, goed te kunnen onderzoeken. Dat de kans niet nul is, bleek recent toen in Hong Kong, België en Nederland de eerste gevallen van een her-infectie aan het licht kwamen. Maar hoe lang het gemiddeld duurt voordat iemand opnieuw vatbaar is voor het virus, was tot dusver onbekend.

Om hier een gefundeerde uitspraak over te kunnen doen, keken de wetenschappers naar vier bekende seizoens-coronavirussen die al langer bij mensen circuleren en slechts milde verkoudheidsklachten geven. Ze gebruikten voor hun studie bloedmonsters van een groep gezonde mensen bij wie sinds de jaren tachtig elke drie tot zes maanden bloed is afgenomen. In totaal werd in 513 bloedmonsters de hoeveelheid antistoffen gemeten tegen de seizoens-coronavirussen. Op die manier konden de onderzoekers terug in de tijd nagaan wanneer een coronabesmetting en her-besmetting met hetzelfde virus had plaatsgevonden.

Edridge: “Een stijging van antistoffen duidt in onze studie op een infectie die kort daarvóór moet zijn opgetreden, op een moment dat de persoon blijkbaar vatbaar was voor het virus. Anders gezegd: eventueel eerder opgebouwde immuniteit was bij deze persoon dan zo ver afgenomen dat hetzelfde virus opnieuw kon toeslaan. Zo konden we precies nagaan hoelang immuniteit tegen coronavirussen maximaal stand houdt.”

Bron: Amsterdam UMC