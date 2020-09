Verschillende media spreken over een ‘vervuiling in medicijnen’. Een woord dat beter klopt is onzuiverheid. Hoe zit dat nu precies? In medicijnen zitten werkzame stof(fen) en hulpstoffen. Daarnaast komen ook andere stoffen in geneesmiddelen terecht. Dit zijn onzuiverheden die meestal ontstaan tijdens het productieproces. Deze onzuiverheden zij niet te voorkomen.

Meer uitleg over wat precies onzuiverheden zijn, is te zien in de onderstaande animatie. Of ga naar algemene informatie over onzuiverheden in medicijnen op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Als Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houden we de samenstelling, kwaliteit en veiligheid nauwgezet in de gaten. Dat doen we samen met het CBG en fabrikanten.

Op igj.nl is meer te lezen over verontreiniging van medicijnen met nitrosamines, wat onder andere leidde tot terugroepacties met valsartan, losartan en ranitidine.

Bron: IGJ