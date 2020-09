Betreden Duitse markt versterkt positie Bergman Clinics in Noordwest-Europa

Bergman Clinics zet volgende stap in groeistrategie met voorgenomen overname van zes klinieken in Duitsland

Bergman Clinics zet een volgende stap in de uitbreiding van zijn internationale positie op het gebied van planbare medische zorg. Het bedrijf maakt zijn entree in de Duitse markt, met de voorgenomen overname van zes klinieken in Duitsland van de zorgketen Capio, onderdeel van de Ramsay Santé Group. Deze stap volgt op een eerdere overname in Scandinavië en versterkt de positie van de onderneming in Noordwest-Europa. De Duitse klinieken zijn gespecialiseerd in vaatchirurgie en oogzorg, twee van de zes zijn regionale ziekenhuizen. Bergman Clinics wil door schaalvergroting in Noordwest-Europa komen tot een internationaal platform voor hooggespecialiseerde planbare medische zorg.

De voorgenomen overname van de Capio-klinieken geeft Bergman Clinics toegang tot de grootste Europese zorgmarkt. Duitsland kent een langdurige historie van planbare medische zorg via gespecialiseerde klinieken. Het aanbod is echter zeer versnipperd, hetgeen consolidatiemogelijkheden en schaalvoordelen biedt. Deze overname is een belangrijke stap in de groeistrategie van Bergman Clinics. Met de toevoeging van twee regionale ziekenhuizen voor algemene medische zorg met een focus op orthopedische behandelingen, verkrijgt Bergman Clinics de benodigde licenties om in Duitsland verder uit te breiden en focusklinieken toe te voegen.

Ook in Duitsland staat voor Bergman Clinics het leveren van kwalitatief hoogstaande, patiëntgerichte behandelingen tegen een concurrerende prijs centraal. De toenemende schaalgrootte stelt Bergman Clinics daarnaast in staat om synergievoordelen te behalen. Ook zullen de Duitse zorgactiviteiten bijdragen aan resultaatvergelijkingen tussen verschillende klinieken, waarmee de zorg binnen de gehele groep continu kan worden verbeterd. Verder zullen ook de Duitse klinieken een platform zijn voor innovaties in digitale zorg.

De zes klinieken van Capio ontvangen op jaarbasis zo’n 200.000 patiënten, waarvan ongeveer 180.000 poliklinische bezoeken voor planbare ingrepen op het gebied van vaat- en oogchirurgie. Twintigduizend patiënten ontvangen regionale klinische zorg. De zes locaties hebben 900 medewerkers, waarvan 150 artsen. Bij elkaar hebben ze een capaciteit van 540 bedden. De meeste klinieken liggen in het midden van Duitsland, één kliniek bevindt zich in het Zuiden van Beieren. Het is de ambitie van Bergman Clinics de klinieken waar mogelijk te laten groeien, gebruikmakend van de kennis, ervaring en methoden die Bergman Clinics ook op haar andere locaties hanteert, alsook via overnames. De belangrijkste focusgebieden zijn, net als in Nederland, bewegen, ogen, huid & vaten en uiterlijk.

Hans van der Heijden, CEO van Bergman Clinics, is verheugd met de acquisitie. “We waren een jaar geleden al bezig met dit project. Door Covid-19 is het proces vertraagd, maar het is goed dat we deze stap nu kunnen zetten. Wie in onze markt een leidende positie in Noordwest-Europa wil hebben, moet ook in Duitsland voet aan de grond hebben. We verschaffen ons hiermee toegang tot een potentieel dat enorme mogelijkheden biedt. Onze medewerkers in Nederland en Scandinavië kunnen profiteren van de kennis en professionaliteit in Duitsland en tegelijkertijd kunnen wij ook onze methoden in de Duitse klinieken inbrengen. Hier gaan cliënten en patiënten van profiteren: zij krijgen meer en betere behandelmogelijkheden bij hooggespecialiseerde focusklinieken. Bovendien biedt ook deze krachtenbundeling weer meer ruimte om te investeren in technologische vernieuwing, digitalisering en opleiding.”

Pascal Roché, CEO van Ramsay Santé Group: “De strategie van de Ramsay Santé Group is erop gericht onze aanwezigheid te versterken in de gebieden waar we de capaciteit hebben om een leidende positie in de gezondheidszorg te verkrijgen. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit in Duitsland erg complex zou zijn en daarom hebben we het aanbod van Bergman Clinics aanvaard. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat de expertise en ontwikkelingsprojecten van Bergman positief zullen zijn voor de patiënten en teams. “

Afronding van de transactie wordt verwacht in de loop van het vierde kwartaal van 2020.

Bron: Bergman Clinics