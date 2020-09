Rioolwateronderzoek op coronavirus door heel Nederland

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoekt nu samen met de waterschappen door heel Nederland het rioolwater op aanwezigheid van het nieuwe coronavirus. In totaal gaat het om meer dan 300 meetpunten bij rioolwaterzuiveringsinstallaties verspreid over Nederland. Zo wordt het rioolwater van alle ruim 17 miljoen mensen in Nederland onderzocht op coronavirusdeeltjes. De laatste weken neemt de hoeveelheid deeltjes in sommige regio’s toe. In andere regio’s lijkt dit niet het geval te zijn.

De resultaten van het rioolwateronderzoek zijn nu op het vernieuwde coronadashboard van de Rijksoverheid te vinden. Deze gegevens worden wekelijks bijgewerkt. Het rioolwateronderzoek is in korte tijd flink uitgebreid. Van 29 meetpunten in april, naar 80 in juli. En nu worden alle ruim 300 locaties wekelijks onderzocht.

Actuele resultaten

In augustus was een stijging zichtbaar in het landelijk beeld van het coronavirus in het rioolwater ten opzichte van de periode ervoor. Het gaat om aantallen virusdeeltjes per milliliter rioolwater. Op dit moment zien we verschillen per regio. Op de meeste locaties worden geen coronavirusdeeltjes in rioolwater gezien. Op andere locaties is in de afgelopen weken een stijging te zien zoals in Amsterdam, Almere en Den Haag. In de afgelopen week waren er twee uitschieters te zien in Leiden-Noord en Woerden.

Onderzoekers testen eens per week rioolwater dat over 24 uur verzameld is. De testresultaten laten zien hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater zitten. Niet bij alle mensen die COVID-19 hebben is het virus aan te tonen in de ontlasting. Sommige mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus hebben meer virusdeeltjes in hun ontlasting dan andere. Het maakt daarbij niet uit of iemand veel, weinig of (nog) geen klachten heeft van een infectie met het nieuwe coronavirus.

Verschillen per regio en per moment

Per regio en per moment kan de hoeveelheid virusdeeltjes in het rioolwater verschillen. Dat komt omdat het aantal mensen dat het nieuwe coronavirus uitscheidt steeds verschilt. . Ook is het rioolwater dat de zuiveringen binnenkomt waarin gemeten wordt niet alleen afkomstig van huishoudens. Het is vaak gemengd met afvalwater van bedrijven. Daarnaast zorgt regenwater voor verdunning van huishoudelijk afvalwater. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt aan een methode om die verschillen inzichtelijk te maken om zo de meetgegevens uit regio’s beter te kunnen vergelijken.

