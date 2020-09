Bestuurder Martini Ziekenhuis roept op extra alert te zijn

Nu in Groningen de besmettingsgraad snel oploopt, vraagt dit van iedereen en in het bijzonder van zorgpersoneel om extra alertheid. Daarom heeft het Martini Ziekenhuis vrijdag alle medewerkers nogmaals opgeroepen de basisregels extra scherp in acht te nemen.

Bestuursvoorzitter Hans Feenstra: ‘We zetten ons samen maximaal in om besmettingen te voorkomen. Met resultaat, want we hebben in de afgelopen maanden nauwelijks te maken gehad met besmettingen van medewerkers en patiënten. Helaas hebben we in de afgelopen week vier positief geteste collega’s gehad. Alle betrokken zijn hierover direct geïnformeerd en contactonderzoek is meteen in gang gezet. Natuurlijk maak ik me zorgen over de komende periode. Daarom druk ik iedereen op het hart om thuis te blijven bij klachten, je te laten testen en afstand te houden. Gelukkig hebben wij voldoende testcapaciteit voor onze collega’s en geen wachttijden voor het testen. Dat betekent dat zorgpersoneel snel weer inzetbaar is.’

Bron: Martini Ziekenhuis