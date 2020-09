Nederlandse toeriste krijgt in Frankrijk dengue door tijgermug

Een Nederlandse vrouw die in Zuid-Frankrijk op vakantie was, heeft daar dengue opgelopen. Dengue wordt overgedragen door de uit Azië afkomstige tijgermug, die door de import van gebruikte banden inmiddels in grote delen van zuidelijk Europa voorkomt. Volgens stichting platform Stop invasieve exoten is het voor het eerst dat een Nederlander in Europa dengue oploopt. “De Nederlandse overheid zou reizigers naar Zuid-Europa moeten waarschuwen voor de kans op besmetting met dengue, zika en chikungunya, en voorlichting moeten geven over preventieve maatregelen, ” aldus het platform.

Dengue-besmetting op in La Croix-Valmer

De Nederlandse toeriste liep de dengue-besmetting op in La Croix-Valmer, een plaats vlakbij Saint- Tropez, in het departement Var. Het Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS Paca) deed in de Franse media melding van de besmetting. Het was ook de eerste keer dat iemand dengue opliep in dit departement. De vrouw vertoonde de eerste ziekteverschijnselen op 2 augustus, de diagnose werd gedaan nadat ze van vakantie was teruggekeerd. In diezelfde tijd was er ook in Nice een dengue-uitbraak, maar volgens ARS Paca was de besmetting van de vrouw daar niet aan gerelateerd. Dengue wordt ook wel knokkelkoorts genoemd, en gaat vaak gepaard met hoge koorts, hoofdpijn en pijn aan spieren en gewrichten. In een klein aantal gevallen kan dengue hemorragische koorts (DHF) of dengue shock syndroom (DSS) optreden, wat levensbedreigend is.

Flutrackers.com

In Nederland werd het bericht via Twitter opgepikt door Gert van den Hoek, die actief is voor Flutrackers.com, een wereldwijde groep van vrijwilligers die zich bezighouden met het delen van informatie over infectieziekten en mensenrechten.

Uitbraken voor van dengue, zika en chikungunya door tijgermug

Wilfred Reinhold, voorzitter van het platform Stop invasieve exoten: “Er doen zich in Zuid-Europa al jarenlang uitbraken voor van dengue, zika en chikungunya, allemaal ziekten die worden overgebracht door de tijgermug. Ondanks een verzoek van het platform uit 2018, weigert de Nederlandse overheid nog steeds om reizigers naar Zuid-Europa daar actief op te wijzen. Wel heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vorig jaar een filmpje uitgebracht over het ongewild mee naar huis nemen van exotische muggen, maar daarin wordt met geen woord gerept over de kans dat je in die landen via de muggen diverse ziekten kunt oplopen, en wat je daartegen kunt doen. Het is ook heel merkwaardig dat de overheid nu helemaal niets naar buiten heeft gebracht over de dengue-besmetting van de Nederlandse toeriste. Om nieuwe besmettingen te voorkomen, zal de overheid toch echt het publiek moeten informeren.”

Handhaven bij bandenbedrijven

“De tijgermuggen zijn in onder meer Frankrijk, Zuid-Spanje en Zuid-Duitsland terechtgekomen via wegverkeer vanuit Italië. In 1990 werd in Genua de eerste tijgermug gevonden bij een importeur van gebruikte banden, de meest beruchte invoerroute van exotische muggen. Enkele jaren later had de tijgermug heel Italië veroverd en verspreidde de mug zich naar de buurlanden. Dit voorval met de Nederlandse toeriste onderstreept nog eens hoe belangrijk het is dat de NVWA snel handhavend gaat optreden tegen bandenbedrijven die de regels overtreden,” aldus Reinhold.

· Twitterbericht van Gert van der Hoek (Flutrackers.com): https://twitter.com/GertvanderHoek/status/1304102697877069825

· Persbericht van ARS Paca: https://www.paca.ars.sante.fr/un-cas-autochtone-de-dengue-dans-le-var

· Voortgangsbericht van ARS Paca, met datum ziekteverschijnselen Nederlandse toeriste (zie pag. 1): https://www.paca.ars.sante.fr/system/files/2020-09/VeilleHebdo-Paca-202037.pdf

· Bericht van Oeust-France over de dengue-besmetting van de Nederlandse toeriste: https://www.ouest-france.fr/sante/var-un-cas-de-dengue-autochtone-signale-chez-une-touriste-neerlandaise-6968417

· Bericht van Oeust-France over dengue, chikungunya en zika in Frankrijk: https://www.ouest-france.fr/sante/chikungunya-dengue-zika-une-transmission-possible-en-france-par-le-moustique-tigre-6975986

· Informatie over dengue op site van RIVM: https://www.rivm.nl/dengue

· Filmpje van NVWA uit 2019 over het van vakantie mee naar huis nemen van exotische muggen: https://www.youtube.com/watch?v=BNmc6Oi7pNU

· Artikel van MedicalFacts uit 2019 nav weigering Minister VWS om publiekscampagne te starten, met oa link naar filmpje dat platform in 2018 uitbracht over ziekten die je in Zuid-Europa kunt oplopen door tijgermug, hoe je je daartegen kunt beschermen, en over het van vakantie naar huis nemen van de tijgermug: https://www.medicalfacts.nl/2019/06/17/268837/

· Recent artikel van MedicalFacts over weigering van NVWA om handhavend op te treden tegen bandenbedrijven die de voorschriften overtreden: https://www.medicalfacts.nl/2020/09/07/nvwa-treedt-na-vondst-tijgermug-niet-op-tegen-bandenbedrijf-maar-wijst-naar-de-buren/