Nieuw apparaat voor behandelen uitgezaaide tumor

Het UMC Utrecht bouwt aan een prototype MRI/PET-scanner voor bestralingsbehandeling van uitgezaaide tumoren. Met dit apparaat is het de bedoeling om kleine bewegelijke tumoren goed in beeld te brengen en te kunnen bestralen. Naar verwachting wordt de MRI/PET eind volgend jaar klinisch getest. De PET-component van dit nieuwe apparaat laat met behulp van radioactieve stoffen de tumor zien. Door dit met een MRI te combineren is de precieze locatie van een tumor te bepalen. Deze combinatie maakt het mogelijk ook zeer kleine en beweeglijke tumoren in buik- en borstholte zichtbaar te maken. Met dit beeld als uitgangspunt zijn deze vervolgens met de MR-linac met hoge precisie te bestralen. Met de MR-linac zie je letterlijk wat je behandelt, waardoor je veel gerichter alleen de tumor kunt bestralen en het omliggend weefsel kunt ontzien. Dat zorgt nu al voor een veel nauwkeuriger en dus betere bestraling. Door deze MRI-versneller te combineren met de MRI/PET zijn ook kleine en bewegelijke tumoren preciezer te vinden en te bestralen. De combinatie van de nieuwe MRI/PET-scanner met de MRI-versneller gaat hopelijk een nieuw perspectief bieden voor de behandeling van patiënten met uitgezaaide ziekte. In een groot aantal gevallen slaat enkel chemotherapie niet voldoende aan. Na de chemotherapie keren tumoren vaak terug op de plek waar ze oorspronkelijk zaten. Klinische studies hebben inmiddels aangetoond dat het nauwkeurig bestralen van deze locaties bij beperkt-uitgezaaide ziekte effect heeft. Deze tumoren kunnen met de MRI/PET-scanner nauwkeurig worden gedetecteerd en vervolgens met de MRI-versneller worden bestraald. Met deze nieuwe vorm van radiotherapie wordt het zo mogelijk kleine tumoren optimaal te behandelen, wat voor patiënten met uitgezaaide ziekte een nieuwe behandeloptie biedt. Bron: UMC Utrecht