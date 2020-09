Senioren: hashtag #ikdoenietmeermee rebellerende BN’ers ‘totaal onverantwoord’

Oproep om juist wel rekening te houden met kwetsbare ouderen

“Ook al zijn wij van mening dat jongeren begrip moeten krijgen voor hun enorme concessie tijdens de coronacrisis, zien wij geen oplossing in muiterij. Wij zijn enorm geschrokken van deze actie.” Zo reageert Senior Service, de oudste en grootste thuishulporganisatie van Nederland die bij duizenden nog thuiswonende senioren ondersteuning biedt, op de #ikdoenietmeermee.

Het Rotterdamse Senior Service heeft 800 medewerkers in vaste dienst. Via verschillende kanalen lukt het de organisatie meer dan 10.000 hulpbehoevende ouderen te bereiken, te ondersteunen en te begeleiden, zowel in thuissituatie als in verzorgingshuizen. Directeur Floris Vervat uit zijn bezorgdheid over de trending hashtag: “We leven in een democratisch en sociaal land. Ook al ben je het niet met alle beslissingen eens, zien wij geen heil in het niet meedoen aan de afgesproken maatregels. Daarom beamen wij het initiatief van minister Hugo de Jonge, en zeggen wij namens de senioren van Nederland: #wijdoengewoonmee.”

Sympathie voor jong én oud

Vervat legt uit met zijn reactie de jongeren niet monddood te willen maken en wel zeker begrip te hebben voor hun onvrede. “Deze groep doet misschien wel de grootste concessie van iedereen. Geen eindexamens, geen feestjes, geen introductieweek, misschien zelfs wel geen bijbaantje meer. Vrijwel alles staat stil. Tegelijkertijd gaat het met de coronamaatregels wel om ziek en gezond zijn, en soms ook leven en dood. Er moet dus gezocht worden naar een balans.”

De Rotterdamse ondernemer vraagt daarom de jongeren toch mee te doen. Hij vraagt zich bovendien af in hoeverre de jongeren zich echt volledig kunnen afscheiden van opa en oma en de oudere buurman op de hoek. “Onze cliënten behoren tot de grootste risicogroep om het coronavirus op te lopen. Wij hebben met eigen ogen gezien hoe schrijnend hun situatie werd toen zij geïsoleerd werden van de maatschappij”, vertelt Vervat. “Ik zie de tweede golf aan eenzaamheid al voor me.” De thuishulporganisatie hoopt daarom dat de overheid in gesprek blijft met de jongeren zodat de polarisatie niet verder oploopt. “Want dit is geen oplossing. De Nederlandse jeugd is echt slimmer dan dit.”

Bron: Senior Service