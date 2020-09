Wereldwijd laboratoria verbeteren cruciaal om toekomstige pandemieën te voorkomen

Internationaal volksgezondheidsexpert Tjeerd Datema geeft in zijn promotieonderzoek handvatten die belangrijk zijn om laboratoriumkwaliteit en -capaciteit te optimaliseren om zo toekomstige ziekte-uitbraken zoals de Corona-pandemie vroegtijdig op te sporen en in de kiem te smoren. Ook in Nederland kunnen we hiervan leren om bij toekomstige uitbraken de laboratoriumcapaciteit sneller op orde te hebben.

Medische laboratoria zijn de ogen en oren van het zorgsysteem en leveren cruciale informatie om ziektes correct te diagnosticeren en zo kunnen ziekte-uitbraken vroegtijdig worden opgespoord en in de kiem gesmoord. De ernst van de COVID-19 pandemie toont aan wat er gebeurt als een uitbraak niet op tijd gesignaleerd en niet goed gemonitord wordt waardoor niet op tijd de juiste maatregelen kunnen worden genomen.

Medische laboratoria in ontwikkelingslanden zijn lang een ernstig verwaarloosd onderdeel van het zorgstelsel geweest. Hierdoor zijn de testresultaten van deze laboratoria niet altijd betrouwbaar. Datema onderzocht dit probleem. Hij analyseerde verschillende initiatieven om laboratoria in ontwikkelingslanden te versterken en dit leidde tot de ontwikkeling van een methode voor de stapsgewijze verbetering van laboratoriumkwaliteit gebaseerd op internationale normen. Uit deze methode kwam een tool voort voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die sinds 2014 gratis toegankelijk is voor laboratoria wereldwijd. De WHO gebruikt deze tool voor het invoeren van de International Health Regulations die in 2005 vernieuwd zijn n.a.v. de SARS-epidemie.

In de afgelopen maanden hebben we (enigszins tot onze verbazing) gezien dat de resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit promotieonderzoek niet alleen van toepassing zijn voor laboratoria in ontwikkelingslanden. Ook in Nederland kunnen we hiervan leren om bij toekomstige uitbraken de laboratoriumcapaciteit sneller op orde te hebben.

Titel Laboratory strengthening through implementation of quality management systems in health laboratories worldwide, with a special focus on low- and middle-income countries

