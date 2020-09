INZET investeert in internetplatform dat toegang tot klinisch onderzoek verbetert en medicijnstudies versnelt.

Maatschappelijk investeringsfonds INZET investeert in iClusion, een jonge onderneming die een innovatief internet platform aanbiedt om patiëntgebonden onderzoek naar nieuwe medicijnen beter toegankelijk te maken en te versnellen. De gezamenlijke investering van €2 miljoen door INZET en de huidige aandeelhouders stelt iClusion in staat om meer ziekenhuizen toegang te geven tot het internetplatform, meer studies met nieuwe medicijnen beschikbaar te maken, en te starten met de internationale uitbreiding van het platform.

iClusion is opgericht vanuit het inzicht dat ernstig zieke patiënten nog te vaak buitenspel staan om aan onderzoek naar nieuwe behandelingen deel te kunnen nemen. Als eerste heeft iClusion, met de patiënt als vertrekpunt in het proces, een online platform ontwikkeld dat medicijnstudies naar de patiënt en arts toe brengt, in plaats van andersom. De patiënt en behandelend arts kunnen nu samen eenvoudig en snel geschikt onderzoek vinden en hieraan deelnemen. In eerste instantie richt iClusion zich op kankeronderzoek met de mogelijkheid om snel uit te breiden naar andere ernstige ziekten.

Pieter Oostlander, founding partner INZET: “Wij zijn trots op de samenwerking met iClusion. Hun platform levert directe toegevoegde waarde voor patiënten, artsen en onderzoekers. Het past dan ook uitstekend bij de doelstellingen van ons maatschappelijk investeringsfonds.”

Het internetplatform Trial Eye verbetert medicijn onderzoek met patiënten

Deelname aan onderzoek naar nieuwe behandelingen is niet eenvoudig vanwege de strenge wet- en regelgeving waaraan onderzoek met patiënten noodzakelijkerwijs gebonden is. Het Trial Eye platform vermindert de bureaucratie en vergroot de efficiëntie van patiëntgebonden onderzoek door gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen. Dit stelt artsen en onderzoekers in staat om sneller studies te kunnen opstarten in hun ziekenhuis en meer patiënten te kunnen laten deelnemen. Deze procesverandering versnelt het ontwikkelingsproces van nieuwe geneesmiddelen en dat komt patiënten van vandaag en morgen ten goede. Deelname aan onderzoek vandaag versnelt de goedkeuring en toegankelijkheid van nieuwe medicijnen in de toekomst.

KWF, deelnemend fonds van INZET – directeur Johan van de Gronden: “Ik ben blij met deze investering. Op deze manier kunnen meer patiënten makkelijker deelnemen aan klinische studies. Dit is zeer belangrijk in de strijd tegen kanker. Met INZET kunnen we nu op een verantwoorde wijze een commerciële ontwikkeling steunen die in het belang is van patiënten.”

Bianca Schoonbeek, adjunct directeur van de Maag Lever Darm Stichting, deelnemend fonds van INZET: “Doordat MLD-patiënten dankzij iClusion snel en eenvoudig een beter beeld kunnen krijgen van extra behandelingsopties, ervaren zij meer grip op het ziekteproces. Dat juichen wij enorm toe”.

Samenwerking zal verdere groei ondersteunen

Met deze investering zal iClusion de positie van patiënten in onderzoek naar nieuwe behandelingen verder versterken. Binnenkort zal iClusion ook een publiek platform beschikbaar stellen waar patiënten met kanker en hun naasten direct toegang krijgen tot hetzelfde overzicht van lopend onderzoek als hun artsen. Door patiënten in begrijpelijke taal zelf toegang te geven tot extra behandelingsmogelijkheden kunnen zij zich goed voorbereiden op een gesprek met hun arts met als doel om meer patiënten aan onderzoek te kunnen laten deelnemen.

Edwin Klumper, oprichter en voorzitter van de board van iClusion: “INZET is de juiste investeerder op het juiste moment voor iClusion. INZET levert toegevoegde waarde door ruime ervaring in maatschappelijk ondernemen. Samen streven we naar een betere behandeling van kanker en andere ernstige ziekten door patiënten en artsen te helpen gemakkelijker aan onderzoek met nieuwe behandelingen te kunnen deelnemen. Immers, onderzoek vandaag is de behandeling van morgen.”

Over INZET

Het maatschappelijke investeringsfonds INZET investeert in jonge, innovatieve bedrijven die zich inzetten om langdurig zieken, mensen met een beperking of ouderen een zo zelfstandig mogelijk, waardig, voluit leven te geven, dan wel op preventie gericht zijn. Het is een uniek samenwerkingsverband tussen gezondheidsfondsen, welzijnsfondsen en vermogensfondsen, dat mede ondersteund wordt door zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Met financiering, expertise en een sterk netwerk helpt INZET de onderneming bij het optimaliseren van de innovatie, versterken van het businessmodel en maximaliseren van de positieve impact op het leven en de maatschappij.

Board of Directors iClusion, van links naar rechts: Henk Broeders (advisor) – Erik Leferink – Tatjana Romanyk – Jelena Jakulj (observer) – Edwin Klumper (chairman) – Hanneke Janssen (CEO) – Pieter Oostlander

Bron: iClusion