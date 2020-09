Met nieuwe camera snellere diagnose en meer inzicht in wond

Wondexpertisecentrum (WEC) VieCuri gebruikt sinds kort de hyperspectrale TIVITA HSI camera (HSI camera). In Nederland is VieCuri het enige ziekenhuis dat deze camera nu al inzet bij wondzorg. Met één opname wordt onder meer inzichtelijk waar er eventueel teveel vocht is, hoe goed de doorbloeding en de zuurstofvoorziening van de wond en de wondomgeving is. Met het blote oog is het in veel gevallen moeilijk om een eenduidige diagnose te maken. Yvonne Siebers, Wondconsulent VieCuri pleit er voor om mensen met een wond die na drie weken nog geen genezing laat zien, door te verwijzen naar het WEC: “Zeker omdat het niet pijnlijk is, niet belastend is voor de patiënt en een vroege diagnose de kans op genezing aanzienlijk verhoogt.”

Wetenschappelijk onderzoek



Wereldwijd zijn er ruim honderd exemplaren van de HSA camera in gebruik. Het allereerste prototype werd zo’n 50 jaar geleden gebruikt door NASA. De eerste medische toepassingen werden vijf jaar geleden gedaan voor transplantaties en wondanalyse. “De technologie is dus nog relatief nieuw binnen ons vakgebied,” aldus Yvonne Siebers. “Toch gaan onderzoekers er van uit dat deze metingen een belangrijk deel van de huidige metingen gaan vervangen. In minder dan 30 seconden kan deze camera namelijk zonder huidcontact tot 6 mm diep in de wond kijken. De camera doet dit met 100 lichtkanalen tussen zichtbaar en infrarood licht. Zo kunnen we snel en accuraat zien of een complexe wond op normale wijze kan genezen of dat er meer onderzoek nodig is. In het wetenschappelijk onderzoek dat VieCuri gaat doen, gaan we ons richten op de noodzaak voor vasculaire ingrepen, en de effecten ervan.”

Snel een helder behandelplan

Een wond die niet geneest, gaat regelmatig gepaard met andere (onderliggende) gezondheidsproblemen. Vaak meldt de patiënt de wond eerst aan de huisarts of de wijkverpleegkundige en worden er verschillende behandelingen uitgeprobeerd terwijl de diagnose nog niet vast staat. Yvonne Siebers: “Dan biedt de HSI camera uitkomst. Die visualiseert de wond en de wondomgeving. Duidelijke waarden geven de hoeveelheid vocht aan, hoe goed de doorbloeding is en de mate van zuurstof in de wond. Het geeft ons de mogelijkheid om de patiënt snel een helder en controleerbaar behandelplan te presenteren.”

Win-winsituatie



De HSI camera biedt meer voordelen. Met de TIVITA opnames begrijpt de patiënt beter de noodzaak van de behandeling en het verloop van de genezing. “Met de opname ziet de patiënt direct de resultaten. Hij begrijpt wat er met de wond aan de hand is en wat er nodig is om deze te laten genezen. Door de beelden uit te leggen, begrijpt de patiënt waarom er een kous nodig is of waarom de wond dient te worden schoongemaakt. Dat inzicht geeft de patiënt vertrouwen in het genezingsproces, en dus rust. Met de HSI camera kunnen we verder de kwaliteit van onze wondzorg optimaliseren.”

Bron: VieCuri