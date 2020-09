Bernhoven breidt aantal prikposten uit

Vanaf 1 oktober breidt Bernhoven het aantal prikposten uit van negen naar negentien. Naast de reeds geopende prikposten komen daar nu prikposten bij in Berghem, Geffen, Heeswijk-Dinther, Lith, Nistelrode, Ravenstein, Sint Oedenrode, Volkel en Zeeland.

Bij de uitbreiding is gekeken naar goede spreiding over de regio. Is er geen prikpost in de eigen woonplaats, dan is de kans dat er een prikpost dichtbij aanwezig is behoorlijk toegenomen. Dat verkort de reistijd. Daarnaast voldoen de nieuwe prikposten aan de extra veiligheidsmaatregelen van het RIVM zoals het kunnen houden van 1,5 meter afstand. Kleinere locaties vallen om veiligheidsredenen buiten de boot.

Zelfcontrole

Voor het bezoek aan de prikpost vraagt Bernhoven patiënten om zelf een gezondheidscontrole te doen. Wie verkouden is, moet hoesten, koorts heeft, niet meer goed kan ruiken en proeven en/of benauwd is, wordt verzocht het bezoek uit te stellen totdat de klachten voorbij zijn. Kan een bezoek aan de prikpost om medische redenen niet worden uitgesteld, dan is een mond-neusmasker verplicht en beschikbaar bij de prikpost zodat de zorg veilig kan worden verleend.

Eerst een afspraak maken

Om wachttijden te beperken en de veiligheid te vergroten, maken patiënten die naar de prikpost willen komen eerst een afspraak via afspraakbloedafname.bernhoven.nl

Via dit systeem kiest de patiënt een tijdstip en een locatie, liefst zo dicht mogelijk bij de eigen woonplaats. In het systeem is direct te zien welke tijden en locaties beschikbaar zijn. Voor mensen die het lastig vinden om een digitale afspraak te maken is van maandag t/m vrijdag tussen 8.00-17.00 uur een telefoonnummer beschikbaar voor hulp: 0413 – 40 19 08.

Een actueel overzicht van de prikposten is te vinden op de website dcbernhoven.nl

Bron: Bernhoven