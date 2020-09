Spoedeisende hulp niet overal in Nederland goed bereikbaar

Ruim 16 duizend Nederlanders wonen op minstens 45 minuten afstand rijden van een ziekenhuis met spoedeisende hulp (SEH). Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Samen met ReportersNL, Omroep Gelderland, Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Noordhollands Dagblad zijn de gevolgen van het wonen in zo’n zorgwoestijn in kaart gebracht. Deze mensen kunnen bij medische noodgevallen onmogelijk met een ambulance binnen de norm van drie kwartier op een SEH komen. Nog eens 12.670 personen wonen tegen de rand van dit soort gebieden, zogenoemde ‘zorgwoestijnen’. Voornamelijk op de Waddeneilanden, de Noordoostpolder, en delen van Zeeland, Friesland en Groningen is spoedeisende zorg moeilijk bereikbaar. Dat blijkt uit een data-analyse van Pointer. Samen met ReportersNL, Omroep Gelderland, Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en het Noordhollands Dagblad zijn de gevolgen van het wonen in zo’n zorgwoestijn in kaart gebracht.

Op een interactieve kaart laat Pointer zien waar de zorgwoestijnen in Nederland liggen. Dat zijn vooral de Waddeneilanden, het gebied rond Baarle-Nassau, de randen van Zeeuws-Vlaanderen en de Noordoostpolder.

De zorgwoestijnen ontstaan door het opheffen van SEH’s en het concentreren van zorg in een aantal ziekenhuizen. Op dit moment zijn 80 ziekenhuizen met SEH gevestigd in Nederland, sinds 2012 zijn 22 SEH-locaties opgeheven. Dat heeft dan ook gevolgen voor de bereikbaarheid van spoedeisende zorg: sinds 2012 zijn bijna 1.200 personen in of op de rand van een zorgwoestijn komen te wonen. Voor 1,5 miljoen Nederlanders is de dichtstbijzijnde SEH verder weg komen te liggen.

De vermindering van het aantal SEH’s baart experts zorgen. Volgens Menno Gaakeer, SEH-arts en gepromoveerd op onderzoek naar de kwaliteitsnormen van SEG-ziekenhuizen, is het aantal SEH-bedden flink gedaald, maar het aantal patiënten gelijk gebleven. “Dat gaat wringen op de SEH’s. Die lopen vaker en langer vast, en dat leidt tot opnamestops, ambulances die moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis, en lange wachttijden.” Er is ook nog geen goede kwaliteitsnorm voor SEH-ziekenhuizen, waardoor deze locaties niet weten hoe zij presteren ten opzichte van andere ziekenhuizen.

Bron: Pointer