Colorectale kanker bestrijden met Artificial Intelligence

In verbetering van de behandeling van darmkanker zijn grote stappen gezet om patiënten te beschermen tegen onopgemerkte afwijkingen. Zoals het verhogen van de adenoomopsporing (ADR) met 11% door middel van digitale en optische verbeteringstechnologie[1]. Ook wordt de ADR met tot 28% verhoogd door mechanische apparatuur voor het opsporen van blinde vlekken[2]. Echter wordt tot 26% van de letsels nog steeds gemist tijdens onderzoeken[3]. Om deze uitdaging in colonscopie te overwinnen, is het van onverminderd belang om nieuwe oplossingen te ontwikkelen in samenwerking met deskundige klinische partners van vooraanstaande medische instellingen.



Artsen in staat stellen om meer poliepen te ontdekken

De colonscopie-oplossing van Pentax is bedoeld om artsen te ondersteunen bij detectie. Met slimme techniek kunnen vlakke en kleine letsels worden opgemerkt door het gebruik van i-scan beeldvormingstechnologie en worden blinde vlekken verminderd met de RetroView en G-EYE die het mogelijk maken achter de plooien van de dikke darm te kijken en deze uit te rekken.[4]

De ondersteuning van de artsen tijdens hun lange werkdagen is echter minstens zo belangrijk. Endoscopisten kunnen moe zijn na een lange werkdag of worden mogelijk afgeleid door externe factoren. Dit kan een effect hebben op het opsporen van afwijkingen. Met als gevolg minder gedetecteerde letsels. Studies tonen aan dat er 27% meer poliepen per patiënt worden gevonden tijdens onderzoeken die in de ochtend uitgevoerd worden, dan in onderzoeken later op de dag[5].

De Pentax Medical Discovery biedt gerichte hulp bij detectie, waardoor de menselijke factor wordt aangepakt. Het systeem maakt gebruik van geavanceerde kunstmatige intelligentie om de aanwezigheid van letsels duidend op het voorstadia van kanker in real-time te markeren met een visuele aanduiding en dient als een altijd waakzame tweede waarnemer.



Betere resultaten bereiken[6]

Minstens 50% van alle intervalcarcinomen ontstaan door onopgemerkt letsel tijdens de colonoscopie[7]. Deep Learning en AI helpt artsen bij het opsporen van poliepen, door de aandacht te vestigen op subtiele en onopvallende letsels, zelfs in lastige situaties.

Verbeterde kostenefficiëntie van de gezondheidszorg

Ook draagt de technologie bij aan het verbeteren van de kostenefficiëntie in de gezondheidszorg door de detectiegraad van kostbare onderzoeken te verhogen. Het is aangetoond dat computerondersteunde detectie de opsporing van colorectale letsels in de voorstadia van kanker vergroot. De introductie van deze AI-oplossing maakt het mogelijk om de kosten van de gezondheidszorg te verlagen door de prevalentie van colorectale kanker te verminderen.

Bron: Pentax Medical