Dragen mondkapje vanaf 3 oktober verplicht in Spaarne Gasthuis

Voor alle patiënten en bezoekers

Vanaf 3 oktober 2020 is het verplicht om binnen de locaties van het Spaarne Gasthuis een mondkapje te dragen. Dit geldt voor alle patiënten en bezoekers vanaf 13 jaar. Ook medewerkers zijn beschermd. Zij dragen een chirurgisch neusmondmasker of face shield in de publieke ruimtes en daar waar de 1,5 meter tot patiënt of collega niet mogelijk is.

Maatregel

Het Spaarne Gasthuis vraagt iedere patiënt en bezoeker om een eigen niet-medisch mondkapje mee te nemen en deze op te zetten, voordat hij of zij het ziekenhuis binnenkomt. Het mondkapje wordt gedurende het gehele bezoek gedragen. Met deze maatregel geeft het ziekenhuis gehoor aan het dringend advies van het kabinet om een mondkapje te dragen in een publieke binnenruimte. Zo blijft het ziekenhuis een veilige plek. Voor patiënten, bezoekers en medewerkers.



Het ziekenhuis moedigt daarnaast patiënten aan om vooral de afspraken met het ziekenhuis door te laten gaan. Het is niet nodig om zorg te mijden. In het ziekenhuis blijven ook de andere coronamaatregelen gelden. Het houden van 1,5 meter afstand, zoveel mogelijk alleen komen, regelmatig de handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en niet naar het ziekenhuis komen bij klachten die lijken op corona. Het Spaarne Gasthuis let continu op de veiligheid van patiënten en medewerkers en indien nodig, worden de maatregelen aangescherpt.



Lees hier meer over het bezoek aan het Spaarne Gasthuis in coronatijd.

Bron: Spaarne Gasthuis